Jamila Dahabreh revela por qué quiere ir a la boda de ​Sheyla Rojas con Pedro Moral

Jamila Dahabreh ya era una modelo famosa, pero su popularidad aumentó en los últimos días luego de que fuera identificada como la mujer que aparece en el promocionado ‘ampay’ de Pedro Moral, pareja de Sheyla Rojas.

En las imágenes que mostró el programa ‘Válgame Dios’ se ve Jamila Dahabreh sentada en las piernas de Pedro Moral, el futuro esposo de Sheyla Rojas. Debido a dicho ‘ampay’, la modelo recibió algunos insultos y críticas, por lo que salió al frente a defenderse.

“Casi me muero porque todo el mundo me empezó a escribir, se dio a entender algo que no era, por eso fue el fastidio mío”, declaró para las cámaras de ‘América Espectáculos’. “Conozco a Sheyla y conozco a Pedro, ese video fue hace mucho tiempo, un año y medio, cuando todos estábamos solteros, teníamos un grupo donde salíamos todos los fines de semana, es un juego para mi (lo del video)”, añadió.

Además de aclarar que el video es pasado, Jamila Dahabreh contó que debido al video que se dio a conocer la semana pasada en Latina, ella misma le escribió a Sheyla Rojas para contarle que las comprometedoras imágenes donde aparece muy cariñosa con Pedro Moral corresponden a cuando él no estaba con la conductora de ‘Estás en todas’.

Jamila Dahabreh, quien admitió que el empresario Pedro Moral si quiso tener un acercamiento con ella pero que no se dio, reveló lo que le contestó la popular ‘Shey Shey’. “Yo le escribí a ella para decirle que esas imágenes eran muy antiguas y ella me dijo que no había problema, que sí sabía”, contó.

Por otro lado, la joven señaló que le gustaría ir al matrimonio de Sheyla Rojas y Pedro Moral, quienes se casarán a inicios del próximo año, porque los conoce hace años y porque “el que nada debe, nada teme”, pero no cree que sea invitada.

"Definitivamente la que la debe no la teme, como ya comenté apenas salieron las imágenes, le escribí a Sheyla para explicarle. Ella ya estaba al tanto y todo bien. A los dos los conozco hace varios años y nunca hemos tenido problemas", aseguró.

Jamila Dahabreh también reveló estar soltera, pese a que la sigan involucrando con el futbolista Jefferson 'Foquita' Farfán. "Él es un buen amigo, yo he decidido estar sola un buen tiempo para dedicarme al crecimiento de mi negocio", finalizó.