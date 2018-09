¿Marvel no quiere superhéroes gays? Actor de 'Game of Thrones' hace grave denuncia

Dejó un mensaje contundente desde Tortonto, Canadá. Antes de que se estrene la nueva temporada de la exitosa serie 'Game of thrones', uno de sus protagonistas, Kit Harrington, quien dio vida a Jon Snow, arremetió contra los creadores de Marvel Studios. El actor expresó que debería valorarse la presencia de la comunidad LGBT en el cine de superhéroes.

Kit Harrington, quien llegó al Festival de Toronto 2018 para presentar la película 'The death and life of John F. Donovan' del director Xavier Dolan, usó su tiempo de exposición ante los medios de comunicación para hablar sobre las "condiciones" que tendrían que cumplir las creaciones de superhéroes para llegar a la pantalla grande.

El protagonista de 'Game of thrones' hizo una reflexión sobre las temáticas machistas en las películas de superhéroes. "Hay un gran problema con la masculinidad y la homosexualidad, y con cómo no pueden ir de la mano". Sobre los personajes de Marvel Studios, el británico comentó lo siguiente.

"Parece que no podemos tener a alguien que sea gay en la vida real interpretando a un superhéroe para Marvel. ¿Cuándo llegará ese momento?"

La estrella de televisión y cine tomó por ejemplo al actor Matt Bomer, quien tuvo que renunicar al rol protagónico de '50 sombras de Grey' por ser homosexual, lo cual causó las reacciones de los fanáticos de la saga de libros, quienes hicieron un pedido para que se cambie de artista.

Los fanáticos de Marvel se pronunciaron en las redes sociales tras las declaraciones de Kit Harrington. Ellos afirmaron que sí existen personajes gays en los cómics. Según lo publicado por la revista Variety, el actor de 'Game of thrones' se refería a la aparición de superhéroes, interpretados por homosexuales en la vida real, en el cine.