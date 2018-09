Magaly Medina hace fuerte acusación contra Latina: "Ellos no me quieren"

Magaly Medina ya no quiere ser figura de Latina y el canal de San Felipe ya no desea que la periodista aparezca en sus pantallas, así lo dio a conocer la polémica comunicadora, por lo que ya quiere que su vínculo laboral con la televisora se termine de una vez por todas.

Según Magaly Medina, ella ya no volverá a tener un programa en Latina. Pero esa decisión no es lo que le molesta, sino que hasta ahora no resuelven cómo dar por terminado el contrato que tiene con el canal 2.

En una entrevista con un medio local, la popular ‘Urraca’ manifestó sentirse cansada debido a que aún no llega a un acuerdo con Latina para terminar su contrato, lo que le impide aceptar una oferta de otro canal. Según dijo, ya habían avanzando en las negociaciones, pero todo se complicó.

La conductora de televisión contó a Trome que mantuvo varias conversaciones con la gerencia de Latina, pero cambiaron al personal y ahora todo el proceso se reinicia. “La están haciendo larga. Como cambiaron de gerencia justo cuando ya estábamos llegando a un acuerdo…”, dijo.

Al ser consultada si cree que Latina quiere retenerla hasta que se cumpla tu contrato, Magaly Medina respondió: “No hay manera. Ellos no me quieren y yo tampoco”. “Lo que me preocupa es que se demoran tanto que no voy a conseguir novio fácilmente”, añadió.

Como se sabe, Magaly Medina tiene contrato con Latina hasta diciembre. Sin embargo, son varios meses que no aparece en su parrilla televisiva debido a que fue suspendida de ‘La Purita Verdad’ por referirse a Paolo Guerrero cuando se dio a conocer la suspensión de ‘Depredador’ y que no le iba a permitir jugar en el Mundial de Rusia 2018.



Tras ser sancionada en Latina, Magaly Medina aprovechó para viajar con su esposo, el notario Alfredo Zambrano, por diferentes partes del mundo. Pese a su ausencia en las pantallas chicas, la periodista no dejó de hacer noticia por sus polémicos comentarios en las redes sociales.