Vanessa Terkes capta a George Forsyth armando estrategia para 'salvar' estadio Matute

Mostró su apoyo a los hinchas. Todos aquellos que conocen a la actriz Vanessa Terkes saben que ella es una fiel seguidora del equipo Universitario de Deportes. Pese a que su esposo, el arquero George Forsyth, salió de la cantera de Alianza Lima, ella no ha marcado una distancia por sus gustos e intereses. Incluso, en su cuenta de Instagram compartió una foto donde se ve al deportista peruano posando con el escudo blanquiazul, y ella no dudó en comentar con humor que "no existe el hombre perfecto".

Tras los recientes eventos en los que se han visto involucrados los hinchas de Alianza Lima, vecinos del distrito de La Victoria y miembros de la iglesia evangélica El Aposento Alto, la actriz peruana con carrera en México, Vanessa Terkes, no dudó en mostrar su total apoyo al equipo que formó a su esposo George Forsyth. La artista publicó a través una serie de contenidos que respaldan a la hinchada blanquiazul.

En su cuenta de Instagram escribió lo siguiente al lado de una foto del arquero. "Me solidarizo con los aliancistas hoy". Ella continuó mostrando parte de la privacidad que tiene con su pareja. En un video mostró cómo George Forsyth se informa y "estudia" para poder conocer a detalle lo que pasa en el terreno que recibe a los hinchas de Alianza Lima en cada partido.

En la grabación casera se puede escuchar a Vanessa Terkes decir lo siguiente. "Lo bueno de usar la pijama de tu marido es que viene con pantuflas incluidas. ¿George? ¿Baby? Cómo no lo voy a querer. Sigue estudiando como defender a su equipo".

George Forsyth ha sido uno de los futbolistas de Alianza Lima que se han acercado al estadio Matute (Alejandro Villanueva) en La Victoria para acompañar a los hinchas, quienes han permanecido en el frontis para evitar que los miembros de la iglesia evangélica vuelvan a ingresar.

El arquero compartió el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram. "He tratado de calmarme todo el día, pero no se me va la rabia. Todos juntos a defender nuestra casa".