Kim Kardashian posa semidesnuda y fans reclaman exceso de photoshop [FOTO]

La socialité Kim Kardashian no tuvo mejor idea que, para presentar su nueva colección de maquillaje, se destape y salga semidesnuda en la fotografía que compartió en la citada red social y siga sorprendiendo a sus fans con su estilo. Una forma de continuar demostrando su belleza facial y corporal.

Ella apostó por lucir encima de flores rosadas y cubrir parte de su busto, lucir un rostro maquillado que resaltan sus labios bien definidos y su mirada fija hacia la cámara; mientras que el cabello largo cubre parte de su espalda y su busto. Una foto que en menos de media hora alcanzó los 90 mil likes en Instagram.

La empresaria estadounidense reveló además que esta nueva colección de maquillaje, Cherry Blosson, está inspirada en el amor que ella tiene en los árboles de color rosa. Por ello tuvo una manera muy particular de anunciar su nueva colección de cosméticos, y no hay duda que también causará sensación en sus miles de seguidores de la citada red social.

"Mi nueva Cherry Blossom Collection está casi aquí y está inspirada en mi amor por los bonitos árboles de color rosa (¡la baby shower de Chi tenía un color cereza!)", escribió la estrella de Keeping Up With The Kardashians en la citada red social y en otros líneas detalló qué es lo que contiene esta reciente línea de maquillaje.

Los comentarios para la socialité estadounidense fueron a los minutos, algunos de felicidad pero otros reclamaban el exceso de photoshop que utiliza Kim Kardashian para promocionar sus cosméticos.

"Kim, eres demasiado hermosa para necesitar photoshop en tus campañas. No es realista y desmoralizador para las mujeres jóvenes", @mandymontgom