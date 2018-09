YouTube: Shinee estrena 'Countless' ante su décimo aniversario [VIDEO]

Para celebrar sus diez años de creación, el grupo de Kpop, Shinee lanzó su nuevo videoclip titulado 'Countless', que en español se traduciría a 'incontable', el cual forma parte de su décimo álbum 'The Story of Light -Epilogue' y viene causando gran furor en YouTube.

SM Entertainment lanzó desde su canal oficial el 'MV' de Shinee en YouTube y ya suma más de 700 mil reproducciones a menos de 6 horas de haber sido liberado.

El álbum 'The Story of Light -Epilogue' cuenta con 16 canciones: All Day All Night, 셀 수 없는 (Countless), 데리러 가 (Good Evening), Chemistry, Electric, 독감 (Who Waits For Love), 네가 남겨둔 말 (Our Page), I Say, Retro, Drive, I Want You, Undercover, JUMP, Tonight, 안녕 (You & I) y Lock You Down (Special Track). 'Countless tiene un ritmo R & B que imediatamente conquista y seduce el oído de las más fieles Shawols del mundo.

Taemin, Onew, Minho y Key lucen una imagen más tropical y pretenden arrasar en ventas del álbum tanto virtuales como digitales.

LETRAS DE LA CANCIÓN EN ESPAÑOL DE COUNTLESS:

Al llegar a un pie,

Cuando doy tres, espero cuatro.

Cuando nos está calculando y haciendo que se

Pude haber esperado.

Refunfuñé en su contra,

abandonarme con una mala tasa

Es diferente de que al poner las manos juntas.

No lo sé.

Tal vez no soy usted

No sé si tuve otro sueño.

Pero si me despierto que soñar de nuevo

Te estoy buscando.

Si, yo te necesito

Hay razones por las que no puedo contar.

Usted es mi palabra mi sentencia

Todos mis idiomas

En otras palabras,

Incluso si sueño, termino hablando de ti.

Un sinnúmero de estrellas

No pida un sueño

Salle la noche en sus pensamientos

Hay razones por las que no puedo contar.

Si desea eliminar una parte, sostenerlo con ambas manos

Empujo duro y estar a mi lado.

Te voy a mantener por un tiempo

No sé si trataba de olvidar

Tengo mi mano cuando mis poundes corazón

Cuando tiembla la pierna, encender la radio.

Estábamos bailando sin la noche

No sé si he olvidado.

Tal vez no soy usted

No sé si tuve otro sueño.

Ya sabes, me despierto el sueño de nuevo.

Me estás sosteniendo

Sí, todavía quiero más.

Hay razones por las que no puedo contar.

Usted es mi palabra mi sentencia

Todos mis idiomas

En otras palabras,

Incluso si sueño, termino hablando de ti.

Un sinnúmero de estrellas

No pida un sueño

Salle la noche en sus pensamientos

Sólo un sinnúmero de razones siguen siendo



Sé que no debería estar sin mí

Sé que no puedo soñar sin ti

Siempre quería dibujar

Mis sueños son que

Es ya una realidad para mí.

Usted es mi palabra mi sentencia

Todos mis idiomas

En otras palabras,

Incluso si sueño, termino hablando de ti.

No quiero que ninguno de esos terribles sueños

Incluso si renuncio

Salle la noche en sus pensamientos

Hay razones por las que no puedo contar.

Hay razones por las que no puedo contar.

Hay razones por las que no puedo contar.

(Traducción del Shinee Latinoamérica)

Mira aquí el videoclip completo de Shinee, Countless en YouTube: