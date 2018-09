Nick Carter ya está en Lima

Miembro de la boyband más famosa de los 90’s, Backstreet Boys, Nick Carter aterrizó en Lima la tarde de ayer, vistiendo ropa deportiva y sin un gran contingente de seguridad, ya que caminó por la salida de los vuelos internacionales y saludó a sus fans.

Los seguidores de los Backstreet Boys y miembros del club de fans oficial, se agruparon desde la mañana para darle la bienvenida en el aeropuerto Jorge Chávez. Otros, coordinaron para esperarlo en el lobby de un hotel con banderolas, polos, discos y otros artículos alusivos, a la espera de un autógrafo.

“Nick ya está en Lima y les tenemos la información del hotel”, publicó la página de sus fans en Perú, pero la información aún no había sido confirmada por la productora.

Sin embargo, Carter llegó por la tarde y se encontró con sus seguidores en el aeropuerto. Pidió calma y se acercó a saludar a cada uno de los fans y firmó algunos autógrafos.

Sin Backstreet Boys

Esta vez, Nick Carter llega a Lima como solista. Con Backstreet Boys cumplió conciertos en Perú (el segundo fue en el 2011 en el Jockey Club del Perú) y vendió más de 135 millones de discos en el mundo. En solitario ha lanzado los discos Now or Never (2002), I’m Taking Off (2011), All American (2015) y también ha trabajado con Jordan Knight de New Kids on the Block. Este año lanzaron el single ‘One more time’.

Cabe señalar que en paralelo, Carter continúa con la boyband. Hace una semana se presentó junto a los Backstreet Boys en los MTV Video Music Awards. El quinteto cantó ‘Don’t Go Breaking My Heart’, tema que marca ‘la nueva era’ de la banda pop.

Hoy se presentará en el Centro de Convenciones Barranco Arena, parte del tour que lo trajo a tierras sudamericanas. Acaba de cumplir conciertos en Brasil y Chile. ❧