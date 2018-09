En Instagram, Bebé de Kylie Jenner enternece a fans de con baile [VIDEO y FOTOS]

Encandiló a todos los fans de su madre. La pequeña hija de Kylie Jenner se robó el corazón de los usuarios de Instagram pues se le ve bailar mientras que su mamá la carga entre sus brazos. La hermana de Kim kardashian subió el clip a su cuenta de Instagram y desató todo un alboroto en la red social.

“Te amo tanto”, así describió el momento la estrella de ‘Keeping Up with the Kardashians’ en la publicación de Instagram. En el clip se aprecia a Stormi Webster estar parada en un mueble mientras que su mamá la sostiene y graba los pasitos de baile con su celular.

Los millones de seguidores de Kylie Jenner no dudaron en darle ‘Me gusta’ a la publicación y sobretodo comentar. En un día el clip tuvo 21.651.690 reproducciones tras su publicación. “Bella, hermosa bebé, muy linda la peque, se roba el corazón de todos, linda tu hija”, fueron algunos de los mensajes que se leen en el clip.

La pequeña Stormi nació en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles en febrero de este 2018, fruto de la relación amorosa entre Travis Scott y Kylie Jenner. La bebé pesó 4 kilos. La celebridad hizo un video del todo el proceso de su embarazo y fue visto en las redes sociales.

Moda excéntrica

Kylie Jenner quiere imponer la moda fosforescente. Hace unos días compartió fotos de un atuendo naranja del cual acompañó con unos tacos aguja, cartera con detalles en el mismo tono, las uñas rosadas de un color llamativo y su cabello rubio platino con raíces negras, todo un estilo diferenciado de las hermanas Kardashian-Jenner.

No es la única instantánea en la que Kylie Jenner pone en manifiesto que quiere ser tendencia por sus outfits de tonos llamativos, los mismos que ya se vieron con anterioridad en su hermana mayor Kim Kardashian, quien se lució sus encantos con un bikini verde pastel en una playa.