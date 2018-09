Alessandra Fuller viajó a Europa con el 'amor de su vida' tras ruptura con Pablo Heredia [FOTOS y VIDEOS]

Se luce más radiante que nunca. Alessandra Fuller decidió dar la vuelta a la página al fin de su romance con Pablo Heredia y los rumores que Flavia Laos sería la tercera persona en discordia. La joven actriz decidió alejarse del escándalo y viajó a Europa junto a las personas que más ama. Ella contó qué destino eligió para sus vacaciones de invierno.

La intérprete de 23 años acabó algunos cursos de la universidad y no dudó en arreglar sus maletas con destino a Madrid (España) y París (Francia) junto a su madre y abuela.

“Y así comenzó este viaje. Hace dos días, apenas llegaba al aeropuerto y seguía siendo un sueño... Hoy es una realidad y estoy caminando por las calles de Madrid junto a mi mamá y mi abuela. Solo falta que llegue mañana la hermana mayor. Esto es felicidad pura purita. Será un #EuroTrip, ¿qué lugares no nos podemos perder? Los leo Pd: Por cierto, gracias por todos los mensajes que me han enviado todos los que están por Europa (acerca del clima y todos en general) de verdad no imaginé recibir tantos. Los adoro amores”, comentó en una de sus publicaciones de Instagram.

Desde sus historias de Instagram, Alessandra Fuller contaba a sus fans que dará un paseo por algunos países de Europa. Uno de los primeros en visitar fue Madrid para luego llegar a París. La actriz narró que le encantó conocer la Torre Eiffel pues quedó encantada con esta maravilla arquitectónica.

Además, la actriz peruana dijo que está encantada con esta nueva travesía pues está junto a las personas que ama: su madre, abuela y hermana, quien se reunió en las últimas horas al grupo.

Como se recuerda, Flavia Laos fue tildada como “la manzana de la discordia” tras el fin de la relación de Alessandra Fuller y Pablo Heredia, por lo que recibió duras críticas en las redes sociales. La primera que la acusó fue la bailarina Karen Dejo y ahora se suma a dichas especulaciones otra chica reality.

Alexandra Méndez, mejor conocida en nuestro país como ‘la chama’, no tuvo reparos en asegurar que Flavia Laos fue la culpable del fin de la relación de Alessandra Fuller y Pablo Heredia.

"Flavia Laos le quitó el novio a la Alessandra Fuller ¿no?... Los vi (a Pablo y Flavia) comprando en la panadería San Antonio, quedé impactada. Bajó el argentino, dejó a Flavia Laos en el auto y, bueno, ella se quedó esperándolo.Yo no lo podía creer, justamente estaba sentada al lado del vidrio y se estacionaron al frente de mi mesa. Obvio que no me vieron...", reveló la exparticipante de ‘Combate’.