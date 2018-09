Kim Kardashian y su gesto obsceno que desata alboroto en Instagram [FOTO]

Kim Kardashian tiene en Instagram 117 millones de seguidores y cada vez que sube una foto es comentada en la red social. Esta vez la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' colgó una instantánea haciendo un obsceno gesto y causó un alboroto entre los usuarios de Instagram.

La esposa de Kanye West no dudó en subir una imagen a su cuenta de Instagram haciendo un gesto con su dedo anular mientras presume su anatomía en un diminuto bikini. Aunque no puso ninguna descripción en la publicación se le ve el osado comportamiento de la celebridad.

Los usuarios que vieron la foto de Kim Kardashian no dudaron en cuestionar la imagen. Algunos consideraron que da un mal ejemplo a muchos de sus seguidores jóvenes. “Eres una persona desagradable", "Qué buen ejemplo y para los niños", "No percibo ninguna belleza en ese cuerpo. Más bien algo extrañísimo, como si fuera de otro planeta", son algunos de los mensajes que leen en la red social.

Otros usuarios en Instagram elogiaron la belleza de Kim Kardashian pese al gesto obsceno que dejó en la red.

Lesión en manos

Kim Kardashian ha hecho una revelación que ha preocupado a sus seguidores. Ella contó a través del reality ‘Keeping Up with the Kardashians’ que debido a que se toma demasiados selfies para subirlos a Instagram, su mano se ha visto afectada hasta el punto en que debe usar una muñequera ortopédica para que las lesiones no sean más graves.

En el último avance de ‘Keeping Up with the Kardashians’ se le ve a Kim Kardashian sentada hablando con su madre Kris Jenner y su hermana Khloe Kardashian sobre la lesión que le detectó recientemente su médico de cabecera.