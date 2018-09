Backstreet Boys: Nick Carter en Lima

Esperado. Nick Carter, una de las voces de la boyband, Backstreet Boys, llegaría a Lima hoy, para ofrecer un concierto mañana en Barranco. Sus fans, se agruparon desde temprano para darle la bienvenida en el aeropuerto Jorge Chávez. "Nick ya está en Lima y les tenemos la información del hotel", publicó la página de sus fans en Perú, pero la información aún no ha sido confirmada por la productora.

Según se detalla, el menor de los Backstreet Boys, estaría hospedado en el Hotel Los Delfines. Hasta el momento, en las redes sociales, Twitter y Facebook, cientos de seguidores coordinan para permanecer con banderolas, polos y otros artículos alusivos, afuera del hotel, a la espera de un autógrafo. El concierto de la estrella del pop de la década de los 90's, está siendo organizado por la productora Inmortal Producciones.

Como solista, Nick Carter ha lanzado los discos Now or Never (2002), I’m Taking Off (2011), All American (2015) y también ha trabajado con Jordan Knight de New Kids on the Block. Este año lanzaron el single ‘One more time’. Además, hace una semana se presentó junto a los Backstreet Boys en los MTV Video Music Awards. El quinteto cantó ‘Don’t Go Breaking My Heart’, tema que marca 'la nueva era' de la banda pop.

En los MTV 2018

Datos: El concierto es mañana lunes 8.00 p.m en Barranco Arena (Catalino Miranda 154). Las entradas van desde S/ 89 a S/ 199 en Teleticket.