Instagram: Natti Natasha acusada por supuesto exceso de botox [FOTO]

En la actualidad, algunos artistas (tanto mujeres como hombres) recurren a cirugías para aumentarse o disminuirse alguna parte de su cuerpo, una de las famosas que viene siendo duramente cuestionada es Natti Natasha, debido a una reciente fotografía que publicó en sus redes sociales.

La reggetonera publicó un retrato suyo en Instagram, sin imaginar que sería presa de duros comentarios por parte de los internautas, quienes la acusaron de haber abusado del botox en los labios.

“Besito Sabatino de Piquito 🐤. #nattinatasha #laduradelasduras 🎙 #studiovibes”, escribió Natti Natasha com leyenda de su foto, llegando a superar los 600 mil Me Gusta o Corazones y miles de comentarios de sus más fieles fans y también de algunos detractores que no dudaron en dejar mensajes negativos.

“Tus labios eran bonitos cuando empezaste en la música, ahora no lo son”, “Te has aumentado demasiado los labios”, “¿Por qué dañas tu rostro con mucho botox?, tus labios se ven raros”, “¿Por qué las cantantes se inflan los labios?”, son algunas de las opiniones de los internautas.

Sin emabargo, no todas fueron críticas, también un grupo de adeptos se dedicó a defender la imagen de la cantante y justificaron la voluminosidad de sus labios.

“Solo alguien que no sabe juzga sin saber, es solo maquillaje”, “Un buen labial y manos expertar para tener unos labios hermosos”, “Me encanta tu maquillaje”, le dijeron a la intérprete de ‘Sin Pijama’.

Esta no sería la primera vez que acusan de haber sometido a cirugías a la cantante dominicana, debido a que hace algunas semanas atrás publicó una fotografía de cuando era niña y también tuvo el mismo tema de debate en Instagram.

Esta fue la polémica fotografía de Natti Natasha en Instagram, red social donde acumula más de 6.8 millones de seguidores: