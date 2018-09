Selena Gomez luce sexy escote y fans la acusan de haberse aumentado el busto [FOTOS]

La joven cantante Selena Gomez, expareja de Justin Bieber, vuelve a las noticias del espectáculo con las últimas fotos que compartió en Instagram en la que muestra sexy al lucir un vestido con atrevido escote que ha generado distintas dudas en sus miles de fans, pues creen que la artista musical habría pasado por una cirugía estética.

En estas fotos, la artista estadounidense sale mirando fijamente a la cámara cogiendo una copa, que contiene una bebida de color rojo, sin nada de alhajas que pueda adornar las muñecas de sus manos, solo su rostro ligeramente maquillado y los aretes en forma de aros que no pasan desapercibidos.

Pero más allá de las joyas, algunos de sus miles de fans notaron algunos detalles curiosos en la cantante Selena Gomez que de inmediato comentaron en el Instagram. Por ejemplo se percataron que el tamaño de su busto se ve diferente a lo que normalmente se ha observado en fotos anteriores. "Your bubbies Bigger than before" (Tu busto más grande que antes), escribió su seguidora @luciana_klz.

Pero eso no fue el único, hubo otra fiel seguidora que también manifestó su sorpresa al ver esta foto de la cantante estadounidense y le dijo que no es necesario que pase por un cirugía estética para lucir unos pechos más grandes y bonitos pues solo basta de buena alimentación.

"Oye, bebé @selenagomez ¿cómo es que tu pecho es más grande que antes? ¿Qué estás haciendo con tu propio cuerpo? No necesita cirugía espástica para su seno grande. Si su cuerpo se nutre sin cirugía? Entonces puedo agregar la magia a tu cuerpo nutriéndolo para transformar tu pecho en cualquier lado que desees. Pero ya es demasiado tarde para que su cuerpo ya no se pueda transformar en la cirugía", fue el contundente mensaje de @superstar2sengheng.

Ante tantas dudas de sus fieles seguidores seguro en algún momento la expareja de Justin Bieber se manifestará y resolverá estas interrogantes que ha generado tras la publicación de las últimas imágenes.