Guty Carrera dejó en shock a sus fans tras posar semidesnudo [FOTOS]

Guty Carrera dejó acalorados a sus admiradores de Instagram, luego que posara semidesnudo dejando poco a la imaginación de los usuarios de dicha red social. Tras su paso por 'Esto es Guerra', el modelo decidió viajar al exterior para iniciar una carrera como actor.

Pese a la distancia, Guty Carrera mantiene contacto con sus miles de fanáticos que tiene en Instagram, donde no duda en hacer alarde de su fornida anatomía, esa que es capaz de robarse más de un suspiro entre sus eufóricas seguidoras.

El popular 'Potro' presumió su bien trabajada anatomía con unas fotografías de 'alto voltaje', las mismas que recibieron más de 5 mil 'Me gusta' y cientos de comentarios que le desean lo mejor de los éxitos en el exterior, sin dejar de lado los halagos por su aspecto físico.

En tanto, sus admiradores dieron rienda suelta a sus emociones y le escribieron decenas de piropos al exintegrante de 'Esto es Guerra'.

"Nunca cambiarás 'Potrito'", "Qué cuerpo, Dios", "Guapo, me encantas", "Que malo eres Guty, no juegues con mis sentimientos", "Como un físico como ese, no me importa pecar", "No veo el boxer", "Qué bonitos abdominales", fueron algunos de los halagos que le dejaron en la sección de comentarios de Instagram.

Guty Carrera cuenta con cerca de medio millón de admiradores en su perfil oficial de Instagram y más de 505 publicaciones que han dejado más de una reacción en el ciberespacio.

(Foto: Instagram)

(Foto: Guty Carrera)





(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)