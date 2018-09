Kanye West es el nuevo director creativo en PornHub y estrena video

El esposo de Kim Kardashian y rapero Kanye West fue anunciado como nuevo director creativo para la gala de los Premios Pornhub, una de las más grandes y controversiales ceremonias de la industria de cine para adultos.

Seún informan medios estadounidense, el marido de la estrella de Keeping Up With The Kardashians desempeñó sus funciones en casi todos los aspectos de la gala que se desarrollo en el Teatro Belasco de Los Ángeles en la víspera.

Por medio de su compañía DONDA y la colaboración de la agencia WP&A, el rapero cuidó cada detalle de la ceremonia que tuvo lugar en la web del portal erótico y la página wegotlove que es de propiedad de Kanye.

La pareja de 'Kiki' abrió el espectáculo con la actuación musical a dúo con su amiga Teyana Taylor, con quien interpretó su tema ‘Hurry’. Durante su interpretación hizo diversas referencias sobre la belleza y magnetismo de la anatomía de la mujer.

Según un comunicado de la empresa con respecto a la organización del evento, se alega que Kanye West estuvo entregado por completo en el desarrollo, desde la supervisión del vestuario que iban a lucir los presentadores hasta el diseño que tendrían las estatuillas que recibieron los ganadores de la velada.

“Kanye ha diseñado las estatuillas para cada una de las categorías inspirándose en el mundo y en la tradición de la erótica. En base a la temática futurista de la gala, estas estatuas representan cada una juguetes sexuales que, en nuestra imaginación, vincularíamos con los alienígenas”, dice el comunicado de Pornhub.

Aparentemente, el rapero asistió solo a la ceremonia, debido a que Kim Kardashian no fue vista por los presentes. La ausencia de la empresaria inicia la especulación sobre “su opinón” respecto al nuevo trabajo del padre de sus tres hijos.

Esta mañana, Kanye West estrenó un nuevo video musical junto a Lil Pump llamado ‘I Love It’ a través del portal de YouTube y a pocas horas publicado ya supera los 2 millones de visualizaciones. Este videoclip esta dirigido por Spike Jonze, con quien el rapero ya trabajó para los proyectos como: "Only One", "Otis" y "Flashing Lights".

Este es el video del esposo de Kim Kardashian: