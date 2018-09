El verdadero motivo por el que Mario Hart no va más en Combate

¡Se terminó! El histórico combatiente, Mario Hart sorprendió a más de uno al no aparecer como conductor en el programa de competencia.

¿La razón? El cantante del género urbano reveló que su vínculo laboral con 'Combate' había llegado a su fin en el mes de agosto.

“Mi contrato con el programa terminó el mes pasado. Ahora estamos evaluando la posibilidad de regresar. También vengo escuchando otras cosas, aunque me gustaría seguir en 'Combate' porque me siento muy cómodo con Gian Piero y Renzo”, expresó el piloto de autos.

Como lo comentó, Mario Hart no esconde su deseo de volver a la conducción junto a Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, tras la buena química que han mostrado en televisión.

Para alegría de sus fanáticos el regreso de Hart sería más pronto de lo que se espera.

Por otro lado, el ex chico reality respaldó a su esposa, Korina Rivadeneira, quien continúa en el programa, asimismo por la situación que viven los venezolanos en nuestro país.

“Es de conocimiento público la tragedia y el mal momento que vienen pasando sus compatriotas en su país. En lo personal estoy de acuerdo en darle una mano, hay mucha gente buena que viene a trabajar y mandar un poco de dinero a sus familiares que les va pésimo allá”, declaró.

Recordemos que Mario Hart asombró a todos al volver a inicios de la temporada de 'Combate', programa que lo vio nacer en el ambiente artístico, y le dio la oportunidad de desempeñarse como conductor de televisión, cuando se pensaba que sería un combatiente y el capitán del equipo verde.

Mario Hart no dudó en hablar por la situación que atraviesa la ex vengadora, Tilsa Lozano

El conductor de autos se animó a comentar sobre los recientes ampays de Miguel Hidalgo Jr, pareja y padre de los dos hijos de Tilsa Lozano, donde se le ve acompañado de varias mujeres en situaciones comprometedoras en una fiesta.

“Ahora pues, ahora, me las voy a desquitar toditititas, no, mentira. Tuve la oportunidad de conocer a Miguelón en el verano, por amigos en común en el balneario de Punta Negra. Siempre andaba solo. No me dio la confianza de preguntarle (por Tilsa Lozano). Ojalá se arreglen, por sus dos bebitos”, manifestó.