¿Cómo votar en los People's Choice Awards 2018 por tu artista favorito?

El próximo 11 de noviembre se celebrará los People's Choice Awards, una ostentosa ceremonia que premiará a los mejores artistas (a nivel mundial) del cine, música, televisión e Internet.

La lista de nominados se dio a conocer el pasado 5 de setiembre, entre las sorpresas se encontraron Justin Bieber, Ariana Grande y los surcoreanos de BTS que, nuevamente pugnan para llevarse la ansiada presea.

¿Tienes tus favoritos, pero no sabes cómo votar en los People's Choice Awards? Pierde cuidado, aquí te dejaremos cinco pasos para que tu voto cuente y así ayudar a tu artista preferido.

Ante de dejarte el tutorial debes de saber que este año los PCAs no han emitido alguna restricción geográfica, es decir todos los fans del mundo pueden ingresar y votar, a diferencia de otras premiaciones (que solo consideran a algunos países en su conteo).

“La unión hace la fuerza”. No te olvides de compartir y difundir esta información a tus amigos.

CÓMO VOTAR EN LOS PEOPLE'S CHOICE AWARDS 2018

(en seis sencillos pasos):



1.

Lo primero que debes hacer es ingresar a la página oficial de los People's Choice Awards. El link que te dejaremos te enviará directamente a la votación: https://pca.eonline.com/ Una vez hayas ingresado debes de elegir la sección que te interesa, se divide en cuatro “Cine, Música, TV y Cultura Pop”.

2.

Luego de elegir la sección te aparecerá la primera categoría de premiación, podrás ir a la que desees dando click a las flechas que se encuentran a los extremos del título de la categoría.

3.

Una vez hayas encontrado la categoría de nominados, lo único que debes hacer es presionar el botón que dice: “Vote” (votar en español), y te enviará a otra sección.

4.

Para hacer válido tu voto debes de dar click en el botón que dice “Login in with email”. Asimismo, debes de dar click en los dos casilleros cuadrados que aparecen en la parte inferior (si deseas), la más importante es la primera (debido a que son las reglas del concurso).

5.

Inscríbete dejando un correo electrónico, de preferencia una que sea de dominio “@gmail.com”, por ser internacional (si tienes otro, podrías tener problemas para registrar tu voto). Pinchar en el casillero de “I’m not a robot”, dejar que cargue y finalmente presionar el botón “Confirm email”. Si tu correo es válido continuarás con los pasos, de lo contrario deberás intentar hasta que no tengas problemas con tu e-mail.

6.

Finalmente, aparecerá un mensaje “Thank you for voting”, no hace falta una interpretación para decir que tu voto ha sido ingresado correctamente. En esta misma ventana aparecerán diversas opciones, pueden hincarle a la que prefieras. Puedes volver a votar, o realziar un voto en la siguiente categoría o ver otras secciones.

¡Importante! Puedes votar las veces que quieras por día.

Ahora ya puedes votar en los People's Choice Awards 2018. Comparte esta información con tu fandom y juntas podrán demostrar que, son las mejores.