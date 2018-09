Carmen Villalobos y Lina Tejeiro coincidieron en el gym y video es una sensación en Instagram

Alborotan las redes sociales con sus encantos. El tremendo encuentro de Carmen Villalobos, protagonista de la serie 'Sin senos si hay paraíso', y la actriz Lina Tejeiro sorprendieron hoy a sus miles de fans al compartir video donde se les ve en el gimnasio. Ambas artistas no dudaron en compartir imágenes en las redes sociales.

Carmen Villalobos publicó como parte de sus historias de Instagram el momento en que Lina Tijeiro realizando actividad física sobre una máquina de gimnasio y que al darse cuenta que estaba siendo grabada y señalada solo giñar el ojo y sonreír mientras continúa con su rutina.

En el clip se escucha a Villalobos decir: "hoy estamos juntos la Tejeiro y Carmen Manrique", mientras enfoca a cada una, y termina sonriendo y sacando la lengua. Y para continuar con la emoción de esta reunión, Lina Tejeiro compartió en su Twitter el momento en que ambas se ven en un gimnasio de Bogotá (Colombia).

La actriz Carmen Villalobos continúo encendiendo el Instagram cuando compartió otro video donde ella sale con su ropa de gimnasio realizando trabajo de piernas, de atrás hacia adelante. Un claro ejemplo que para poder tener una contorneada y envidiable figura no solo se basta de alimentación sino además de ejercicios para no recurrir a las cirugías estéticas, que en muchos casos el resultado no tiene un aspecto natural.

Por eso la protagonista de 'Sin senos si hay paraíso' tiene más de 8 millones de seguidores en la citada red social y cada publicación tiene reacciones en cuestión de horas, y en los comentarios siempre destacan su belleza.