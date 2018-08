Lollapalooza 2018: ¿Cómo ver el streaming EN VIVO del concierto en Chicago? [VIDEO]

¡Viene rompiéndola! El festival de Lollapalooza Chicago 2018 inició el jueves 2 y concluirá el próximo domingo b, de momento viene rompiendo con toda expectativa generada por el público por la gran organización, puesta en escena y elección de artistas.

Y si no quieres perderte ni una sola presentación de tus cantantes y bandas favoritas, aquí encontrarás la información necesaria para verlo en vivo - online a través del streaming legal y también la programación.

Este evento reunió y convocará estrellas como: Bruno Mars, The Weekend, Dua Lipa, Galantis, Zedd, Artic Monkeys, The National, Post Malone, Tyler, The Crator, Vampire Weekend, Jack White, entre otros.

¿Cuál es la programación del Lollapalooza 2018 - Chicago?

¿Cómo ver GRATIS en vivo y online desde cualquier dispositivo el Lollapalooza 2018?

Desde el celular, tablet, computadora, televisión, no existe restricción para que puedas disfrutar (En directo vía streaming) del Lollapalooza 2018 en Chicago accediendo a la siguiente página web: redbull.tv/video

Para este sábado 4 DE AGOSTO se tiene programada la participación de Zomboy y Dua Lipa a las 7:00 p.m. (hora Estados Unidos), mientras que Illenium y The Weekend a las 8:00 p.m. y para finalizar el tercer día de Lollapalooza 2018 en Chicago se harán presentes Tash Sultanay Zedd.