Vocalista de Duran Duran se defiende de denuncia de tocamientos indebidos

La ola de denuncias a músicos y celebridades siguen saliendo y la más reciente acusación por acoso sexual ha caído sobre el vocalista de Duran Duran, Simon Le Bon, quien fue acusado de haber realizado tocamientos indebidos a una mujer a mediados de los 90's. La información fue publicada en Detroit Free Press y la denuncia fue realizada por Shereen Hariri (47), quien aseguró que Simon le agarró el trasero durante una firma de autógrafos en una tienda de discos donde ella trabajaba. Además agregó que el músico movió su mano hacia los genitales de la mujer. "Estaba con miedo de moverme, con miedo a las consecuencias, y furiosa de que él pudiese hacer algo tan descarado frente a las cámaras", manifestó la víctima. Shereen dice que no buscará ninguna acción judicial ni compensación económica de Le Bon, solo exige una disculpa por el acto:"Decidí que ya fue suficiente. No voy a esconder más secretos. Quiero que todos sepan lo que este hombre me hizo. Espero que lo reconozca públicamente". Ante las acusaciones, el vocalista de Duran Duran ha publicado un comunicado en el Facebook oficial de la banda, en donde desmiente lo ocurrido. "El comportamiento del que se me acusa lo encontraba inapropiado en ese entonces y lo hago ahora, pero esta acusación no es verdadera". Además dijo que cuando Shereen lo contacto por primera vez, este le propuso que se reunieran para aclarar el "malentendido", pero ella quiso seguir con su denuncia pública. "Siempre he sido alguien que puede admitir los errores y pedir disculpas por mis fallas. Pero ahora no puedo hacerlo por algo que no he cometido", finalizó Simon Le Bon en su red social.