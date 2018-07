Final Rusia 2018 EN VIVO ONLINE: horarios y dónde ver la ceremonia de clausura del Mundial

Lo que millones aclamaron en la apertura del Mundial se podrá hacer realidad en la ceremonia de clausura de Rusia 2018. Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi serán los protagonistas absolutos del gran cierre de la Copa del Mundo con su pegajoso tema "Live it Up".

"Dicen que los equipos latinos ya están todos eliminados. Los latinos estamos aquí. No nos hemos ido", exclamó con orgullo el reggaetonero durante la conferencia de prensa en la que se anunció detalles de lo que se verá en la ceremonia.

A diferencia de la inauguración de Rusia 2018, en esta oportunidad la ceremonia empezará hasta con dos horas de anticipación al gran partido esperado entre Francia vs Croacia, donde uno de los dos equipos levantará la ansiada Copa del Mundo.

¿En qué canales ver la ceremonia clausura del Mundial de Rusia 2018 en vivo?

Perú: Latina, DirecTV Sports, TV Perú.

México: Sky México TDN, TV Azteca, Televisa.

Colombia: Caracol, RCN, DirecTV Sports.

Ecuador: RTS, DirecTV Sports.

Venezuela: DirecTV Sports.

Chile: Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports.

Argentina: 1TV Pública, TyC Sports, DirecTV Sports.

Estados Unidos: Telemundo, NBC, Fox 1, FS1

España: Bein Sports, Mediaset, Telecinco.

Costa Rica: Telética, Sky, Movistar.

Panamá: RPCTV, Telemetro, TVMax.

Uruguay: Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce.



¿A qué hora será la Final de Rusia 2018?

El partido Francia vs Croacia empezará a las 10:00 a.m. (hora peruana), pero 20 minutos antes se ha programado que sea la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo, es decir un promedio de las 8:00 a.m.

Horarios a nivel mundial para ver la Clausura de Rusia 2018

Perú: 8:00 a.m.

México: 8:00 a.m.

Colombia: 8:00 a.m.

Ecuador: 8:00 a.m.

Venezuela: 9:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Estados Unidos: 9:00 a.m.. Washington (GMT-5), 8:00 a.m. Chicago (GMT-6), 7:00 a.m. Denver (GMT-7), 6:00 a.m.. Los Ángeles (GMT-8)

España: 3:00 p.m.

¿Dónde ver gratis la final de Rusia 2018?

Puede seguir gratis EN VIVO y EN DIRECTO toda la ceremonia de clausura, jugadas, goles y más del partido desde el portal La República Deportes: larepublica.pe/tag/mundial-rusia-2018