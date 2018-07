Andrea Legarreta: elenco de ‘Vivan los niños’ la sorprendió en su cumpleaños

Andrea Legarreta cumple 47 años este martes y el programa ‘Hoy’ le preparó una serie de sorpresas, entre ellas, la visita del elenco de 'Vivan los niños', telenovela en la que la mexicana interpretó a la querida ‘Maestra Lupita’ en el año 2002.

Luego de hacer un repaso por su carrera de cantante, actriz y conductora, Andrea Legarreta fue sorprendida con la aparición de gran parte de los actores de la telenovela infantil, quienes se reencontraron con ella después de no verse por varios años.

“Estoy muy conmovida, ustedes no saben lo que estos niños significan para mí. Recuerdo cuando perdí a mi bebé, llegué al foro a grabar y todos me abrazaron, se convirtieron en mis niños, son mis niños para siempre. No me queda otra más que agradecerle a la vida todo lo que me ha dado”, dijo la conductora con lágrimas en los ojos.

Los ahora jóvenes hicieron su aparición en el set del programa ‘Hoy’ con una torta de cumpleaños y de inmediato abrazaron a la conductora con mucha emoción.

‘Vivan los niños’, fue una readaptación de la telenovela de 1989 ‘Carrusel’, la cual está basada en la argentina ‘Señorita maestra’ (basada en la versión original también argentina, ‘Jacinta Pichimahuida’) de 1966.

Andrea Legarreta y Eduardo Capetillo fueron los protagonistas de la telenovela infantil mexicana, que contó con la participación infantil de Daniel Aedo, óscar Alberto López, Natalia Juárez, Christian Stanley, Andrés Márquez, Juan de Dios Martín entre otros actores.