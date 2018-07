EEG: Rosángela Espinoza 'conduce' programa y María Pía Copello da irónica frase

En la edición en vivo de Esto es Guerra, la modelo Rosángela Espinoza salió en defensa de Mathías Brivio, quien era criticado por María Pía Copello por su estilo de conducir. De aun momento a otro, la joven bailarina se convirtió en la nueva conductora.



"Ok, es mi oportunidad para animar. 'Continuemos con Esto es Guerra’" exclamó Espinoza, quien no dudó en aprovechar su oportunidad al ver que Brivio 'quería' irse del show.

Con mucha sorpresa, Copello le respondió a Mathías y Rosángela que buscaría a alguien para que remplace a su compañero al ver sus intenciones de retirarse del set de Esto es Guerra. “¿A quién podemos llamar? ¿A Orderique quizás?” enfatizó María Pía.



Pero eso no fue lo único, entre sus posibles candidatos se encontró también el popular ‘Carloncho’, expareja de Rosángela Espinoza. La joven modelo no dudó en reclamarle por considerarlo entre sus nominados a nuevo presentador de Esto es Guerra.



“Sabes qué María Pía, en mi condición de conductora no voy a permitir que me faltes el respeto” dijo la joven bailarina, quien al parecer se incomodó luego que nombraran al conductor radial.



Sorprendida, Copello le contestó “Carloncho es un conductor de América ¿Cuál es el problema Rosángela?” le respondió la ex animadora infantil. Tras unas cuantas risas, todos los integrantes de Esto es Guerra regresaron a la competencia e iniciaron las pruebas.