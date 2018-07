Kylie Jenner: Así luce tras quitarse el relleno de labios [FOTOS y VIDEO]

Desde muy pequeña, Kylie Jenner ha tenido los reflectores sobre cada actividad en su vida que realiza y como era de esperarse las críticas sobre su aspecto físico no tardaron en aparecer. Muchos lanzaban comentarios hirientes sobre sus labios, estos habrían sido motivo para que desde los 17 años ingrese al quirófano para colocarse un relleno.

Y tras realizarse aquel "arreglito", la integrante de "Keeping Up With The Kardashians" negó por un largo tiempo haber aumentado el volumen de sus labios con la ayuda de un cirujano plástico hasta que su hermana Khloé Kardashian la encaró y pidió que diga la verdad.

Han pasado tres años y Kylie Jenner ha decidido retirarse el relleno en los labios. Para "inmortalizar" este momento decidió colgar fotografías en su cuenta personal de Instagram. "Me he deshecho de todas mis infiltraciones", escribió al pie de la fotografía donde luce aparentemente al "natural" y junto a su mejor amiga Anastasia Karanikolaou.

En 2016 en una entrevista con Allure, la socialité reconoció que se excedió con el volumen de sus labios por sentirse insegura con su apariencia y las críticas que recibía.

"Hubo un punto en el que me excedí. Me dejé llevar, sentía que necesitaba aún más. Y entonces todo el mundo empezó a decirme que tenía que parar. Me tocó volver a que lo arreglaran y fue una locura de proceso. Menos mal que no acabó siendo una carnicería", comentó la más joven del clan Kardashian-Jenner.

Kylie Jenner obtuvo más de 5 millones de Me Gusta o Corazones en la primera fotografía que compartió "sin relleno de labios". Mientras que en la segunda postal acumuló más de 4 millones interacciones.