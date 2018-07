¿Qué hace Selena Gomez mientras Justin Bieber disfruta de su nuevo amor?

Selena Gomez ya es parte del pasado de Justin Bieber. Ahora el cantante canadiense disfruta del amor al lado de la modelo Hailey Baldwin.

Ante el nuevo noviazgo de Justin Bieber, los fans del músico se preguntan por Selena Gomez y lo que podría sentir ella al ver a su expareja con otra mujer.

Lejos de sentirse mal, Selena Gomez disfruta de su soltería y disfruta del verano, estación que se vive en Estados Unidos.

En unas recientes publicaciones de Theresa Mingus, la asistente de Selena Gomez, se logra ver que la intérprete de "Back to you" vacaciona en el mar junto a amigos.

Selena Gomez with Friends on a boat in New York [July 8]



👙 @selenagomez con Amigos en un barco en Nueva York [Julio 8] pic.twitter.com/YSC8obMarf