Belinda muestra sus habilidades con la batería y deja sin palabras a fans

La cantante Belinda utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores una previa de lo que será su concierto en el Palacio de los Deportes este sábado en la Ciudad de México. En un video, la artista dejó ver sus habilidades con la batería.



Como se puede ver en la red social, la cantante estaba en medio de sus ensayos cuando decidió acercarse a una de las baterías en el escenario. Junto a su grupo, Belinda aprendió en solo una hora la melodía que estaba por interpretar.

PUEDES VER Belinda festejó eufóricamente la victoria del nuevo presidente de México [VIDEO]

Adelantándose a los posibles malos comentarios que podría recibir después de hacer pública la grabación, la joven afirmó que ella se siente una “baterista frustrada” y que, si bien no sabe utilizar muy bien el instrumento, siempre trata de hacerlo correctamente.



“Ojo. Hace mucho que no tocaba la batería y me aprendí la canción en una hora. Para que no sean duros conmigo, no soy baterista, bueno, frustrada sí. ¡¡Quiero mejorar!! ¿Y los que me critiquen? No importa” fue lo que escribió como leyenda Belinda en su publicación.



Tras revelar los videos, fanáticos de Belinda no dudaron en compartir sus sentimientos; muchos afirmaron que, si bien no es una experta, no lo hizo tan mal para ser una principiante.



“Tú puedes hacer lo quieras y nadie te debe criticar por eso Belinda”, “Oídos sordos Beli para aquellos que quieren verte parar. Tocas muy bonito” y “No te preocupes Belinda. Se nota que no eres baterista profesional, pero si quieres mejorar, pues práctica mucho y veraz que lo podrás ser” son algunos de los comentarios que se pueden leer en su cuenta de Instagram.