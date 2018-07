Tras escándalo de agresión a su esposo, Diana Sánchez hace triste revelación

Diana Sánchez experimentó lo que es estar en el ojo de la tormenta cuando un medio local aseguró que la joven terminó esposada en la comisaría porque agredió a su esposo. Pese a que Harold Cortez la respaldó en todo momento cuando fue a la televisión a contar su verdad, la chica reality revela que ya nada es igual.

No ha pasado ni tres meses desde que Diana Sánchez contrajo matrimonio con el colombiano Harold Cortez, la participante de ‘Combate’ confesó que su relación amorosa pasa por el peor momento.

“La situación está bastante complicada pero estamos tratando de mantener las cosas tranquilas por el momento”, declaró para el diario El Popular.

Diana Sánchez aseguró que no solo su matrimonio se vio afectado. “Fue un problema que afectó no solamente la relación, sino también mi vida personal, mi imagen. He estado mucho tiempo en televisión y jamás se me vio en una cosa como esta. Lo único que intento es concentrarme en cosas positivas para salir adelante”, dijo.

La chica reality aseguró que siguen juntos, pero ahora se enfocan más en en negocio que tienen en común. “Estamos tratando de enfocarnos ahora en la parte más laboral. Para qué voy a mentir, me ha afectado bastante, fuerte. Me afectó psicológicamente”.

Al ser consultada si la relación terminó, Sánchez expresó: “Estamos en un momento medio extraño que todavía no lo puedo definir ni ponerle una etiqueta. La situación de seguir o no solo va depender de nosotros”.

Finalmente señaló que siguen teniendo una buena relación con la familia de ambos. “Los míos me están apoyando. Respecto a la familia de Harold todo anda bien. Ellos saben qué tipo de persona soy yo”, concluyó.