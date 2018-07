A través de su cuenta de Twitter, Benito Cerati compartió cómo fueron los últimas encuentros con su padre charlas con su padre. El joven músico quien se había pronunciado poco sobre el fallecimiento de su padre, escribió emotivas palabras recordando la última conversación que tuvo con el músico. "Son los días en que me doy cuenta que estoy creciendo y dándome cuenta de cosas en los que te extraño tanto. Se me hace difícil no poder mostrarte cómo estoy ahora, tu punto de vista sobre las cosas como siempre. Me haces falta pero después me acuerdo que ya me diste todo", escribió. "Me acuerdo de que lo último que me dijo mi viejo fue 'no nos vamos a ver por un largo tiempo, muchacho. Cuídate'. Y se fue de gira por el universo", agregó. PUEDES VER Gustavo Cerati: sus últimas horas antes de quedar en coma "Me acuerdo de quedarme pensando: 'pero es común que se vaya de viaje por un mes, no entiendo por qué tanto énfasis en el tiempo'. Lo bueno es que él estaba seguro de que nos íbamos a volver a ver después de ese largo tiempo. Yo también lo estoy", agregó en su conmovedor relato. El joven músico también recuerdo que ver a su padre en coma fue uno de los pasajes más horribles de su vida. "Fue ver a un padre morir todos los días. Fueron cuatro años donde mi vida estuvo estancada. Donde no hubo progreso, solo deterioro físico y mental para la familia. Hoy, recién en estos momentos, estamos empezando a salir adelante", resaltó. Gustavo Cerati falleció en setiembre de 2014 luego de permanecer cuatro años en coma. Cerati sufrió un accidente cerebrovascular de gravedad en 2010 tras ofrecer un concierto en Caracas, Venezuela.