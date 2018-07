John Malkovich se suma a The New Pope junto a Jude Law

El actor John Malkovich se unirá al elenco de la serie The New Pope, segunda parte de la serie The Young Pope, que protagoniza el actor Jude Law.

Malkovich, nominado al Oscar por las películas En un lugar del corazón y En la línea de fuego, es la primera figura confirmada en el reparto de esta secuela, nuevamente bajo el mando del premiado cineasta Paolo Sorrentino .

The Young Pope narra la controvertida historia del inicio del pontificado del papa Pío XIII, el primer pontífice estadounidense y el más joven en la historia. Interpretado por Jude Law, el atractivo, mordaz e impredecible Pío XIII, debió navegar las disputas de poder del Vaticano, cuestionando la honestidad de sus cardenales y declarando abiertamente su deseo de revolución.

Law fue nominado a un Globo de Oro como Mejor actor de miniserie o película para televisión por su interpretación en The Young Pope. En tanto, The New Pope transcurrirá en el mundo de un papado actual, además la producción iniciará en noviembre.