Terry Crews brindó su testimonio de agresión sexual ante Congreso de EE.UU

El actor Terry Crews, de 49 años, dejó sin palabras a más de uno al revelar ante el Congreso de Estados Unidos un emotivo, pero fuerte testimonio sobre el ataque sexual del cual fue víctima.



La estrella de "¿Y dónde están las rubias?" y “Los indestructibles” contó ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos su experiencia como víctima de tocamientos indebidos por parte de un empresario.

Tras una primera declaración, Crews criticó a Hollywood y a los “malos” productores de series y televisión que hacen abuso del poder que tiene sobre sus trabajadores.

“Soy actor, autor, ex atleta, defensor y sobreviviente de una agresión sexual”, comenzó Crews.

“Hollywood definitivamente ha sido un área problemática, simplemente porque muchas personas ven esto como un sueño. Y lo que sucede es que alguien tiene poder sobre estos sueños … te engañan haciéndote creer que se espera este tipo de comportamiento, que es parte del trabajo, que este acoso, abuso e incluso violación forma parte de tu trabajo”, continuó el artista.



En su testimonio, Terry Crews contó que, durante una fiesta, Adam Venit, jefe de departamento de una de las agencias de talentos de su país, lo agarró por los genitales.

“La escena fue solo de unos minutos, pero lo que me decía mientras sostenía mis genitales en sus manos fue lo peor. En todo momento me dijo que tenía el poder, que él tenía el control”, relató ante las cámaras.

WATCH - @terrycrews full opening statement: "I am honored to use my platform and story to help create additional civil rights protections for survivors across the nation under the Sexual Assault #SurvivorsBillofRights."



Full video here: https://t.co/RGjyB1WSAm pic.twitter.com/ezi14zs3mY — CSPAN (@cspan) 26 de junio de 2018



En medio de su exposición, una senadora le preguntó por qué no había reaccionado de manera violenta ante el acto del cual era víctima. Crews respondió: “Señora, soy un hombre negro en Estados Unidos. Sólo tienes unas cuantas posibilidades para triunfar”. Y continuó: “Tienes pocas chances de convertirte en una persona viable para la comunidad. Soy de Flint, Michigan. He visto a muchos jóvenes negros provocados a ser violentos, y están en prisión o fueron asesinados. Y no están aquí”.







Crews finalizó su intervención mencionando que muchas personas no creen que alguien como él -de contextura atlética- pueda ser víctima de abuso sexual.



“Mucha gente no cree que alguien como yo pueda ser víctima, y lo que me ha pasado a mí, les ha pasado a muchos hombres en Hollywood. Desde que presenté mi historia ante la opinión pública, he tenido a decenas de compañeros viniendo a mi diciendo: yo también”.