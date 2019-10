Instagram: papá de Chris Hemsworth causa revuelo en Internet con increíble musculatura [FOTOS]

Liam Hemsworth compartió una instantánea junto a su padre sin camiseta en Instagram y las redes se paralizaron, debido a la increíble condición física de líder del clan Hemsworth.

Chris Hemsworth es considerado como uno de los actores más sexys de Hollywood, por ello logró el título del hombre más sensual del mundo y su hermano Liam le sigue los pasos al seducir a millones de fans con su gran atractivo físico; sin embargo, en Instagram dejaron en claro de quién heredaron los mejores genes, debido a que su padre se lució sin camiseta y logró opacar a los hermanos.

Se trata del señor Craig Hemsworth el padre de los dos hermanos que triunfan en el cine y han logrado abrirse camino con exitosas producciones (Avengers y Los Juegos del Hambre), además cuentan con legiones de seguidores que aclaman sus nombres y comentan cada una de sus publicaciones en Instagram y otras redes sociales.

Los hijos de Don Craig habrían heredado los mejores genes y musculatura de sus padres y ello quedó claro en una reciente publicación en la cuenta de Instagram oficial de Liam, quien compartió una imagen donde aparece junto a su madre y su papá, pero lo que más llamó la atención fue la excelente condición física del señor, la cual superaría al mismo Thor.

Como era de esperarse, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, debido a que las personas no dudaron en resaltar el buen estado físico del padre de Liam Hemsworth, de quien no se sabe su edad exacta, pero su hijo mayor tiene 37 años.

Desde muy joven el líder del clan Hemsworth siempre demostró un gran atractivo físico y muchos de los seguidores resaltan el gran parecido físico con Liam, con quien se luce en varias publicaciones, además lleva una excelente relación con sus hijos y ello quedó demostrado en Instagram y todas las redes sociales.