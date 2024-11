Periodista de TV INCREPA a sujeto que la acosó en la calle: "¡Vas a aprender a respetar!"

La periodista Katty Villalobos, conocida por su labor en destacadas cadenas como América Televisión y Panamericana, demostró una vez más su valentía al enfrentarse directamente a un momento de acoso callejero. En un gesto que va más allá de la denuncia, Villalobos decidió confrontar al sujeto que la acosó, dejándole claro que ese tipo de comportamiento no sería tolerado. La escena se desarrolló en plena vía pública, pero al subir el video, rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Villalobos, subrayó con sus palabras: "¡Vas a aprender a respetar!". Seguidores de la periodista le mostraron su respaldo y saludaron su valía para enfrentar al sujeto que le faltó el respeto.

Katty Villalobos encara a sujeto que la acosaba

Katty Villalobos, en un acto que refleja tanto coraje como hartazgo frente al acoso callejero, decidió enfrentar a un hombre que la había estado acosando en reiteradas ocasiones. La periodista, que se encontraba en plena vía pública, comenzó grabando la confrontación para exponer al sujeto y hacer un llamado de atención a la problemática que enfrentan muchas mujeres a diario. "Hay un tipo que hace rato me está acosando, le hice el pare, me he ido, ha aprobado que me di la vuelta y nuevamente me está molestando. Vamos a mostrar la cara...", manifestó Villalobos.

Durante el tenso momento, Villalobos confrontó al individuo con palabras directas y llenas de indignación: "Te gusta faltar el respeto a las mujeres. Eres el clásico maric… que le gusta faltar el respeto y luego dice quién quién. Tú me faltaste el respeto y me estuviste acosando las dos veces que pasé. ¿No me has faltado el respeto? Tus mismos amigos dicen que estás borracho. ¡Te voy a traer a la policía para que aprendas a respetar! ¿Te gustaría que le pase lo mismo a tu madre, a tu hermana?".