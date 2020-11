Entidades financieras deberían reducir las tasas de interés entre un 15% y 25% en la reprogramación de deudas

Con este documento mediante el cual comenzará a regir tal cuestión ya está totalmente aprobado, según comentarios de autoridades, por parte del Poder Ejecutivo, aunque para su correcta y adecuada implementación, faltan por dar algunos pasos.

Cuestiones legales y técnicas: lo que resta definir

Si bien dicho programa ya se trata de una ley que fue aprobada con los respectivos procedimientos vigentes y también cuenta con la reglamentación de las autoridades gubernamentales, falta aún que se pueda aplicar. ¿Qué sucede? Que ahora tiene que ser aprobado dicho reglamento por la Contraloría, que emite una opinión hecha por profesionales especializados. Una vez que la Contraloría General de la República del Perú da opinión favorable, sucede otro paso que es el de aprobar un Decreto Supremo. Con dicho decreto, lo que se va a autorizar será que se pueda tomar la deuda necesaria y suficiente para afrontar dicho programa, y listo eso, se firmará un contrato a estos efectos entre el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú y el Banco de Desarrollo del Estado Peruano.

Trabajo conjunto: el factor clave del desarrollo

Desde muchos sectores de la economía peruana había emitido comentarios respecto a ciertas dudas que tenían en cuanto a la forma de implementación de este programa en el corto y mediano plazo. Es por eso que desde el Ministerio actuante, conformaron una mesa de trabajo conjunta, de la cual forman parte la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, la Asociación de Bancos del Perú, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, entre otras. Destacar que desde la Asociación antes mencionada, destacaron que muchas entidades tomarán el tiempo que sea pertinente a los fines de comenzar a aplicar dicha norma, aunque también se hizo mención a que no todas lo harán, debido a que no se trata de algo obligatorio.

Aplicación de la norma: los puntos a tener en cuenta

Una vez que la Ley de Reprogramación de Deudas comience a regir y entre en vigencia, los bancos que tomen la decisión de darle ese beneficio a sus usuarios, tendrán un plazo que se estima de 15 días para poder recibir, de parte de sus clientes, las solicitudes correspondientes para dar nuevos plazos de pago en los créditos que estos hayan solicitado. Una vez ingresada la solicitud, los bancos tendrán un cierto plazo para analizar la situación del usuario y deberán darle una respuesta. En caso de que sea positivo, es decir la aprobación, deberán aplicar la baja de intereses de las deudas, las cuales pueden ser de entre 15% y 25%.

A los fines ejemplificativos es importante decir que: si el crédito, por ejemplo, tuviera un costo de hasta un porcentaje del 10%, la tasa de interés se va a reducir en un 15%; si en cambio el costo del financiamiento fuere de 11% a 30%, la reducción que debería tener el interés se fijaría en un 20%; y finalmente, cuando el préstamo tenga un costo del 31% en adelante, se reduce el interés en un 25%.

No dejar de destacar que cuando se habla de costo de crédito, se debe tomar la tasa de interés aplicada a la operación original o a la reprogramada. A su vez, los bancos con respecto a los créditos en donde reducen la tasa, deberán tomar otra medida importante, fijar nuevas fechas de pago. Cuando se trate de préstamos personales, para consumo, para compra de vehículos o los destinados a pequeñas y medianas empresas, la reprogramación del pago no puede ser menor a 6 meses ni mayor a 36. Cuando se trate de financiamientos hipotecarios para compra, construcción o remodelación de vivienda, el plazo de reprogramación no puede ser menor a 9 meses.

El pago en tiempo y forma: requisito para obtener la garantía

La reprogramación de deudas, de acuerdo a lo establecido en la ley, funcionará mediante garantías que va a otorgar el Estado Peruano. Ahora bien, se debe saber con mucha precisión, uno de los detalles más importantes que es igual a que cuando se quiere acceder a un préstamo: para que se activen correctamente dichas garantías, el usuario tiene que cumplir con el pago obligatoriamente de un tercio del total de cuotas que hayan sido reprogramadas. Eso rige para todos los créditos, excepto para los financiamientos hipotecarios, en donde la garantía que va a otorgar el Estado será por un plazo de 18 meses.

Difusión

Congelamiento: otra de las asistencias a implementar

A su vez, la ley dictada semanas atrás también prevé el congelamiento de las cuotas de los créditos que tengan los usuarios del sistema financiero. ¿Por qué plazo va a regir dicho beneficio? Se tratará de congelamiento de cuotas por un plazo de 90 días. El detalle más importante es que no va a importar si quien tiene dicha deuda cuenta o no con una reprogramación. En el congelamiento uno de los puntos más importantes es que no habrá reducción de intereses, sino que todos ellos serán incluidos (a menos que haya algún acuerdo hecho específicamente entre el banco y el cliente), y se contará dicha ventaja como una especie de período de gracia, para después continuar pagando con normalidad.

Las reprogramaciones y congelamientos en los créditos son sin dudas que medidas más que importantes y beneficiosas para los usuarios de bancos, financieras y cajas de crédito. Pero se suma a eso se la serie de préstamos, por ejemplo, que fueron otorgados a pequeñas y medianas empresas por medio del programa Reactiva Perú, a los fines de cubrir necesidades principalmente de capital de trabajo. Con estas noticias, se espera que se cumpla lo esperado por especialistas, es decir, que Perú sea el líder en crecimiento en lo que respecta a Latinoamérica para el año 2021.