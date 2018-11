Romeo Santos Concierto 2018: Entradas desde S/ 85 con descuento exclusivo en Cuponidad

Si aún no consigues tu entrada para ver a Romeo Santos y no te quieres perder este increíble concierto, ésta es una oportunidad que no puedes dejar pasar.

El portal web de descuentos, Cuponidad.pe ha lanzado una oferta exclusiva donde encontrarás entradas para la zona Apdayc a S/ 85, zona VIP a S/215 y la Platinum a S/ 369.90.

Para comprar tu entrada solo deberás ingresar a la web cuponidad.pe, seleccionar la oferta y medio de pago de tu preferencia. Recuerda que esta oferta es por tiempo limitado y se encuentra sujeta a stock, así que toma tus precauciones y no te pierdas de lo mejor de Romeo Santos.

Aquí los precios: