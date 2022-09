José García: “Se necesita un pacto técnico para los problemas de Lima”

“Necesitamos un pacto técnico y político para que se puedan resolver los problemas de Lima de manera seria, realista y responsable”, reflexiona el arquitecto José García Calderón, miembro del equipo técnico de la iniciativa ‘Lima, la impostergable’, que hoy viernes 16 le será entregado por el Colegio de Arquitectos Región Lima a los candidatos y equipos de los partidos que participan en las elecciones 2022.

Este estudio busca ser una hoja de ruta para la gestión de Lima del 2023 al 2026.

“En el fragor de la campaña, los candidatos van por temas coyunturales o de impacto, pero se dejan de lado los temas de fondo. Esta hoja de ruta les plantea a partidos y candidatos que hay cosas estructurales que cada cuatro años se dejan de lado, no se resuelven los problemas a pesar de que todos prometen que va a ser una ciudad desarrollada, justa y sostenible y vemos que es peor que hace cuatro años”, dice García Calderón.

La iniciativa del Colegio de Arquitectos pone de relevancia temas prioritarios a ser atendidos por la próxima gestión municipal.

“Hay temas que no se están discutiendo en la campaña como las competencias y recursos para la metrópoli. No quiere decir que en Lima no se invierta. Se invierte mucho, pero ¿desde dónde se invierte? Principalmente desde el gobierno central. Por ejemplo, una línea de metro puede costar 5.600 millones de dólares, pero el presupuesto de la municipalidad para inversiones no pasa de 600 millones al año, entonces hay una relación proporcionalmente inversa entre necesidades y capacidades de la municipalidad para resolver los problemas”.

El Arq. García Calderón destaca otros temas de ‘Lima, la impostergable’. “Se busca que la ciudad mejore su sistema de movilidad, en las zonas periféricas –bastante extensas– la gente está muy distante de servicios y lugares de trabajo, se trata de que estemos más cerca –reduciendo los tiempos– si hay un sistema de transporte eficiente y apostando además por los vehículos no motorizados”.

Otro aspecto, agrega, es la inequidad urbana. “Nos hemos acostumbrado a tener la proporción de dos tercios o tres cuartos de la ciudad en condiciones de precariedad e ineficiencia, y un tercio o un cuarto de zona central que sí tiene estándares de calidad, de servicios, de puestos de trabajo, de comercio, recreación. Eso hace que vengan al área central a atender esas necesidades. Los limeños de SJL, de Comas, no tienen por qué moverse por toda la ciudad para tener servicios de calidad o trabajo cerca de donde viven”.

Llamado. Candidatos deben tener en cuenta las competencias de Lima y sus recursos para no crear falsas expectativas. Foto: Gerardo Marín/La República

“No sé si saben a lo que están entrando”

El arquitecto García Calderón dice: “No sé si los candidatos son conscientes de a lo que están entrando, porque ofrecen todo cuando no tienen ni recursos y hay capacidades muy limitadas… Hay mucho que ajustar en relación a la gobernanza de la metrópoli, se requieren reformas a nivel ley para que Lima adquiera competencias y recursos que le corresponde por ser la capital.

Se habla mucho del alcalde gestor, pero también debe ser capaz de plantarse ante el Ejecutivo, el Congreso y reclamar por lo que se necesita y la ciudad funcione bien”.