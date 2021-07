El presidente de la República, Francisco Sagasti, respondió a los comentarios del escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien aseguró que el Gobierno había tomado partido por el virtual mandatario electo Pedro Castillo, y aseguró que dicha afirmación no era cierta.

“Lamento la desinformación porque cualquier persona que pueda ver objetivamente lo que ha hecho el gobierno, que puede ver las cosas con claridad, se da cuenta que eso no es cierto ”, aclaró en entrevista para El Comercio.

Asimismo, prefirió quedarse con las palabras anteriores del premio nobel cuando señaló que durante la conversación que sostuvieron no tuvo intenciones de influir en él.

“ Yo me quedo con las declaraciones que hizo el señor Vargas Llosa en su entrevista anteriormente . No sé ni existe alguna evidencia para que pueda cambiar de opinión o punto de vista. Es lo que vemos nosotros”.

Además, lamentó la manera de hacer política de algunos personajes que pretenden imponer un punto de vista sin oír la contraparte.

“Para mí, la política, en general, consiste en un ejercicio de diálogo, de conversación, con las personas que están de acuerdo con uno, con los que no están de acuerdo con uno, sobre todo en momentos críticos. Entonces el hablar, el que se haya satanizado que uno haya conversado con un congresista, que haya conversado con una personalidad, o con otro, simplemente es de personas que no quieren hacer política, y lo que quieren hacer es imponer un punto de vista a rajatabla , porque cualquier otro está equivocado. Y eso no es política, ni siquiera es un comportamiento sensato, no es un comportamiento decente desde el punto de vista de la actuación pública de ninguna persona”, agregó.

Finalmente, aseguró no tener problemas en acercarse al diálogo, pero le preocupa que algunos medios de comunicación puedan distorsionar sus ideas.

“Yo no tengo ningún problema en conversar; sin embargo, lo que veo son distorsiones, mentiras, malinterpretaciones que salen en diversos medios de comunicación y en las redes sociales, que no tienen nada que ver absolutamente nada con la realidad”, culminó.

Mario Vargas Llosa: Claramente el Gobierno ha tomado partido por Pedro Castillo

Anteriormente, en el foro “Iberoamérica: Democracia y Libertad en tiempos recios”, llevado a cabo en Madrid, Vargas Llosa apeló a un supuesto favoritismo por parte del gobierno peruano hacia Pedro Castillo.

“Claramente el Gobierno ha tomado partido en estas elecciones por el candidato aparentemente humilde, de los sectores más desfavorecidos del país. Digo aparentemente porque es clarísimo que esta versión no es una versión exacta”, mencionó entonces.

