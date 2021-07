Con información de Raúl Egusquiza/URPI-LR

Días atrás, Keiko Fujimori le solicitó al presidente de la República, Francisco Sagasti, que intervenga en el proceso electoral para pedir a la Organización de Estados Americanos (OEA) que haga una auditoría sobre la segunda vuelta. Sin embargo, ahora insiste en que el mandatario debe “mantener la neutralidad”.

“El proceso no ha concluido y no hay un resultado. Así que a usted, como presidente de la República, le corresponde por sobre todo mantener la neutralidad y esperar como todos nosotros los resultados y el análisis de las diferentes nulidades. Nosotros no queremos cambios de reglas como usted ha dicho”, manifestó la lideresa de Fuerza Popular desde Barrios Altos.

Este martes, el mandatario manifestó que él no puede ser un “árbitro” del proceso electoral, ya que esa es una labor que le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo que ha desestimado hasta el momento los pedidos de nulidad y apelaciones del partido naranja.

“ Un presidente no es un árbitro. El JNE es el único que tiene la potestad de definir . Por lo tanto, cualquier intento del Ejecutivo, del presidente, de servir de árbitro estaría fuera de la Constitución y es algo que no nos corresponde ni me corresponde”, dijo el jefe de Estado desde Ayacucho.

Keiko: “Tenemos esperanza de que en algún momento el JNE recapacitará”

Asimismo, Fujimori Higuchi insistió en que hubo “irregularidades” en el proceso electoral pese a que hasta organismos internacionales han referido que los comicios peruanos se realizaron “con éxito”.

“ Tenemos esperanza de que en algún momento el JNE recapacitará . También nos llama la atención que el Jurado haya funcionado con cuatro miembros y haya elegido uno más de manera irregular. Sin embargo, una vez que concluyan los resultados, se respetarán, pero mientras tanto tenemos todo el derecho de actuar dentro del marco de la ley y la Constitución y hacer la denuncia de las irregularidades”, sostuvo.

La hija del exdictador Alberto Fujimori también enfatizó que el JNE no está llevando a cabo las audiencia de apelación de manera pública y reiteró que deben evaluarse los casos “con el padrón” de votantes.

“Lo que queremos es que, en aras de la transparencia, el JNE haga las audiencias públicas, que no las está haciendo, y que además analice los temas de fondo con la lista de electores, con el padrón . Que se revele y se entregue a todos los peruanos. Con esa verdad y con esa información nosotros podremos hacer un mejor análisis de cómo se llevó a cabo la elección”, puntualizó.

JNE espera culminar su trabajo el 15 de julio

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones estima que a más tardar el 15 de julio concluirá la revisión de apelaciones presentadas por Fuerza Popular.

El partido de Keiko Fujimori interpuso una serie de quejas de derecho pidiendo que se vean en audiencia pública algunos casos que. según consideró, tienen discusión de fondo. El domingo se detectó que solo dos tenían esa condición pero ambas fueron declaradas infundadas. Fuera de ello ya no va haber ninguna audiencia pública porque ya se han revisado todos los pedidos de Fuerza Popular.

