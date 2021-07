El congresista electo Héctor Valer, recientemente expulsado del partido Renovación Popular, aseguró que dentro de la bancada existen dos posiciones distintas sobre la proclamación del ganador de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

En efecto, de acuerdo a Valer, existe una posición, manifestada por el vocero Jorge Montoya, de que no se debería reconocer a la persona que fuera proclamada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE); y otra en el interior de la bancada “de respetar el Estado de derecho, la institucionalidad, y el proceso electoral en el Perú”.

“En base a ese marco político es que nosotros salimos a los medios de comunicación a confrontar la idea del señor (Jorge) Montoya de que él no reconocería (las elecciones). Nosotros sí dijimos que debemos reconocer el Estado de derecho”, manifestó durante una entrevista en Latina el último domingo.

Asimismo, el electo parlamentario explicó que “no tuvo derecho a defensa ni a ser escuchado” antes de ser expulsado de la agrupación liderada por Rafael López.

“ No tuve derecho a defensa, y tampoco tuve derecho a ser escuchado a pesar de que el reglamento se había aprobado tres o cuatro días antes de mis declaraciones, donde había un debido proceso y doble instancia. Ninguno de estos artículos fue aplicado. Ni siquiera se me comunicó que se me iba a separar del partido, ni de la bancada. El presidente de Renovación Popular no es congresista y, a pesar de ello, se pronunció a nombre de la bancada separándome del partido”, acotó.

En otro momento, Héctor Valer contó que la bancada de Renovación Popular tendrá una reunión “muy importante” este jueves 8 de julio con el fin de debatir sobre su posición frente a lo que decida el máximo órgano electoral.

“Espero que haya un debate como el que venimos sosteniendo nosotros. Hay un grupo mayoritario que solicita respetar el debido proceso. Mi postura era mayoritaria en la bancada de Renovación Popular (…) Son seis congresistas que piensan en respetar el Estado de derecho, respetar las normas jurídicas del Perú”, añadió.

