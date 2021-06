José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), manifestó este domingo que el virtual presidente de la República, Pedro Castillo, debería dar un mensaje de tranquilidad para los ciudadanos preocupados por su agenda sobre los derechos humanos (DD. HH.).

Asimismo, consideró que el docente cajamarquino brindó un mensaje de tranquilidad a los mercados al solicitarle al presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, que mantenga su trabajo en dicha institución.

“ Ayer, Pedro Castillo le dio un mensaje de tranquilidad a los mercados. Debería darle un mensaje similar a los que estamos preocupados por su agenda sobre DD. HH. ”, expresó en su cuenta de Twitter.

En esa misma línea, agregó que el país requiere de un Gobierno que respete las instituciones y fortalezca los derechos humanos.

“Perú necesita un Gobierno respetuoso de las instituciones, que reconozca y fortalezca la vigencia de los DD. HH. de todos”, dijo.

Pronunciamiento de Vivanco. Foto: captura de Twitter

Pedro Castillo pide a Julio Velarde que siga en el BCRP

El último sábado, durante un mitin en la Plaza San Martín, el candidato de Perú Libre le solicitó a Velarde que siga a cargo del BCRP y añadió que es necesario darle tranquilidad económica al país y fomentar grandes inversiones.

“ No somos chavistas, no somos comunistas, no le vamos a quitar sus propiedades a nadie . Es totalmente falso lo que se ha dicho anteriormente, eso está sellado, respetamos la gobernabilidad, la institucionalidad peruana. Seremos respetuosos de esta Constitución”, expresó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.