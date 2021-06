El congresista electo de Renovación Popular José Cueto Aservi afirmó que, en caso el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no admita los pedidos de anulación de actas presentados de manera extemporánea por Fuerza Popular, no reconocería al nuevo presidente de la República, porque considera que no sería legítimo.

“Sí debería ser aceptado si tú quieres que un proceso sea legítimo y transparente, más allá de los formalismos. (...) Lo que sucedería, llegue quien llegue, si es que no se lleva a cabo este proceso de forma transparente, no sería legítimo. Para mí significaría que el que esté ahí, la persona que esté en el Gobierno, al no ser legítimo, por lo menos yo, no lo reconocería como presidente . (...) Mi sentir es que no sería representativo y mucho menos reconocido como una persona que ha sido legítimamente elegido. Puede ser legal, pero no legítimo”, dijo el legislador electo en entrevista para Canal N al ser cuestionado sobre el accionar del JNE.

Asimismo, señaló que, al no aceptar los pedidos fuera de fecha del partido de Keiko Fujimori, el JNE no estaría actuando con transparencia y dejaría dudas sobre su trabajo.

“Cada vez aparecen más denuncias. Entonces, si tú quieres darle realmente la suficiente transparencia a estas elecciones, que cada día polarizan más a la gente, que cada día pone en tela de juicio el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones, yo abriría y aceptaría para que después nadie pueda objetar el trabajo que estamos haciendo”, aseveró.

Finalmente, Cueto Aservi, a pesar de que no hay nada que lo pruebe, continuó utilizando el argumento del fraude para referirse a los resultados electorales y agregó que tiene el respaldo de la mayoría de la población.

“Tanto es así que he visto la encuesta de Datum, donde el 65% de la gente está diciendo que hay fraude. En todas las regiones ha ganado esta sensación de que el proceso tiene indicios de fraude”, concluyó.

