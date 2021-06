Keiko Fujimori tuvo ayer una nueva derrota: los 35 jurados electorales especiales del país terminaron de resolver los 943 recursos de nulidad tramitados por Fuerza Popular y todos fueron declarados improcedentes e infundados. Ahora, mientras el partido naranja alista un recurso de hábeas data para intentar acceder a los padrones electorales, Javier Villa Stein, un exjuez cercano al fujimorismo, presentó una acción de amparo con el propósito de traerse abajo todo el proceso de la segunda vuelta.

Fue el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancavelica el último en resolver los 21 recursos de nulidad pendientes del fujimorismo. Las resoluciones fueron publicadas ayer por la tarde en la plataforma virtual del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Los 21 recursos fueron declarados infundados.

En conversación con La República, el presidente del JEE de Huancavelica, Waldo Gonzales, subrayó que en ningún caso hubo elementos que puedan llevar a establecer que haya habido un intento de fraude o alteración de los resultados.

“Las personas se acreditan en la puerta de ingreso, luego en la mesa. Esas firmas de los miembros de mesa, desde el principio hasta el final, coinciden. Si en algunos casos difiere, son cosas mínimas. Entonces, los indicios o medios probatorios hacen saber que las personas han asistido a los colegios y han firmado, y eso se ha acreditado. ¿Cuál sería el fraude o alternación? No hay” , apuntó.

Con sus matices, en general los jurados electorales especiales a nivel nacional emitieron sus resoluciones descartando cualquier aproximación a lo que pueda considerarse un fraude, tal como viene denunciando, sin éxito, la candidata Keiko Fujimori.

Ahora que los 943 recursos de nulidad de Fujimori fueron desestimados en primera instancia, Fuerza Popular empezó a tramitar los recursos de apelación para que los casos sean revisados por el pleno del JNE.

Tomando en cuenta que la norma fija tres días de plazo para el trámite de las apelaciones y luego el pleno del JNE debe revisar los escritos para pronunciarse, el escenario de incertidumbre e inestabilidad se podría prolongar por más de una semana.

La vía judicial

En paralelo con las apelaciones ante la autoridad electoral, Fuerza Popular también impulsa acciones en la vía judicial, para intentar revertir un resultado que, a todas luces, le fue adverso en las urnas.

Por un lado está el anuncio para el trámite de un hábeas data contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin de acceder a los padrones electorales.

La exministra de Justicia Ana Neyra subrayó que existe una protección constitucional con respecto a los datos personales.

“Si bien hay el derecho de acceso a la información pública, la propia ley establece una protección de los datos personales que no se pueden compartir con un partido político. No se puede dar información personal como la dirección, la huella digital o la foto”, explicó.

Pero además de esta hábeas data en curso, ayer surgió una acción constitucional de autoría nada menos que de Javier Villa Stein, un exjuez conocido por su cercanía con el fujimori.

La acción de amparo fue tramitada ante el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Miraflores. Villa Stein pide la nulidad de la segunda vuelta y “como consecuencia de ello, se ordene (...) a repetir dicho proceso electoral”.

El exjuez sustenta su pedido en las supuestas firmas falsas de los miembros de mesa, a pesar de que los jurados electorales especiales ya dejaron sin piso esta historia. También cuestiona que los jurados especiales se hayan mostrado renuentes a pronunciarse sobre el fondo en la mayoría de los recursos de nulidad, dado que se presentaron fuera del plazo.

Ana Neyra considera que, en realidad, no hay ningún sustento en esta acción de amparo que presentó Villa Stein. “Está aludiendo a una afectación de derechos fundamentales, pero no precisa cuáles. Yo no le veo posibilidad alguna, con el marco legal vigente. No creo que pueda estimarse”, expresó.

Ensayo. Villa Stein reaparece con una acción judicial que difícilmente podrá ser aceptada. Foto: difusión

La especialista recordó que el JNE es la última instancia en los temas electorales y es el único ente que puede declarar la nulidad de unas elecciones.

“Ha habido antecedentes de jueces que han salido de sus competencias y el JNE no acató las medidas cautelares. En este caso es clarísimo: el único que puede declarar la nulidad de las elecciones es el JNE”, enfatizó.

El constitucionalista Omar Cairo recalcó que ya el Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado al respecto en la sentencia del caso 5854-2005-PA/TC. “Ha establecido, primero, que un amparo contra el JNE no suspende el calendario electoral. Es decir, el juez no va a poder ordenar una medida cautelar para suspender ni paralizar las elecciones, hasta resolver si son válidas”, precisó.

Cairo resaltó que el TC también ha establecido que cuando precluye una etapa, el posible agravio se vuelve irreparable. Es decir, no se puede retroceder. “Un amparo no puede incidir de ninguna manera en la marcha del proceso electoral”, recalcó.

Acobamba: ciudadano denuncia a Takayama

Kennedy Vargas Muñoz, ciudadano natural de Acobamba (Huancavelica), presentó una querella en contra de Milagros Takayama, personera legal de Fuerza Popular, por vincularlo con un supuesto fraude en las elecciones del 6 de junio.

La denuncia fue presentada el 17 de junio ante el Juzgado Penal Personal de Lima. La querella va contra Milagros Takayama y Fuerza Popular, como tercero civil responsable, por los presuntos delitos de calumnia y difamación agravada.

Kennedy Vargas Muñoz pide además una reparación civil de 200.000 soles por los daños ocasionados.

Denuncia. Kennedy Vargas querelló a Fuerza Popular. Foto: difusión

Este ciudadano fue presidente de la mesa 017375, en el distrito de Acobamba, y cumplió su deber hasta la etapa final de conteo de votos. Sin embargo, ahora Fuerza Popular intenta anular los votos, con el argumento de que su firma habría sido falsificada.

Si bien Vargas Muñoz tramitó esta primera querella, fuentes del distrito de Acobamba informaron que otros exmiembros de mesa presentarían en los siguientes días nuevas denuncias.

Acción de amparo

Javier Villa Stein acude al Poder Judicial y pide anular una segunda vuelta cuyos resultados son desfavorables para Keiko Fujimori.

