El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, consideró que “no hay elementos” para que se pueda solicitar la nulidad de los comicios electorales ni convocar a nuevas elecciones tras la jornada de la segunda vuelta el pasado domingo 6 de junio.

“Hay que hacer un llamado a la prudencia. Escuché a personas decir que hay que generar nuevas elecciones, pero no hay elementos para llegar a una cosa de esa naturaleza . Creo que eso es como ponerle combustible al fuego y eso es muy peligroso. Si hubiera elementos habría que analizar esa situación, pero no los hay, no se han mostrado”, declaró este miércoles durante una entrevista en TV Perú.

Muñoz aseveró que “no sería prudente” desconocer el resultado que dará, en última instancia, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y menos “cuando el proceso no ha terminado”. Además, cuestionó que haya congresistas electos que hagan este tipo de invocaciones.

“El proceso no ha terminado por lo que debemos ser muy prudentes todos. He visto inclusive poleas distritales que han recibido a algunos de los candidatos y me parece eso también imprudente porque el proceso no ha terminado. Eso es rompe la neutralidad ”, dijo.

En efecto, el burgomaestre criticó las reuniones que tuvo el virtual presidente electo Pedro Castillo con los alcaldes de San Isidro, La Molina y Miraflores el último lunes. “Nosotros como autoridades tenemos que ser muy cuidados y neutrales hasta que se acabe el proceso”, acotó.

En esa misma línea, aclaró que no recibió ninguna llamada de Pedro Castillo ni de Keiko Fujimori para una reunión y que en caso lo recibiera no aceptaría pues, según su posición, “estamos en un proceso que no ha terminado y esas reuniones pueden dar claramente un mensaje de respaldo que rompe la neutralidad”.

“Una vez terminado el proceso como alcalde yo me voy a reunir con quien termine siendo el presidente o la presidenta y vamos a delinear cosas para la ciudad y colaborar en favor del país. Es importante eso y no estar rompiendo con acciones la neutralidad que debemos tener en estos momentos . Todas las autoridades debemos ser neutrales”, añadió.

