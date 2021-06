Pedro Castillo: “Dejemos de seguir teniendo en zozobra al pueblo peruano”

Con información de Grace Mora/URPI-LR

Pedro Castillo dio un nuevo balconazo este martes para dirigirse a sus simpatizantes tras los resultados al 100% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Pidió que se dejen atrás las maniobras para prolongar el conteo final.

“ Dejemos de estar alargando y seguir teniendo en zozobra al pueblo peruano , que se respete la voluntad popular en este país”, manifestó a la ciudadanía que aguardaba en los exteriores de la Casa del Maestro.

En esa misma línea, el virtual presidente electo de Perú Libre expresó que dichos resultados demuestran que lo expresado en las urnas remarca que el voto de ciertos distritos limeños “tiene el mismo peso ciudadano” que en otras regiones del país.

“Hoy más que nunca el pueblo peruano ha levantado la cerviz, el pueblo peruano ha levantado la cabeza para decir que democráticamente vamos a salvar esta patria, vamos a salvar este país. El voto del ciudadano que está en La Molina, Miraflores, San Isidro tiene el mismo peso ciudadano y cívico que en cualquier provincia y en el último rincón del país”, agregó.

Por ello, Castillo Terrones invocó a la población a mantenerse vigilante para que no se continúen con actitudes que provocan la desestabilización del país.

Pedro Castillo: “No somos chavistas; no somos comunistas”

El docente cajamarquino, asimismo, reiteró que no tienen inclinación por los lineamientos comunistas y que no tienen la intención de desestabilizar el país sino que trabajará para que haya una “economía estable”.

“ No somos chavistas; no somos comunistas . Nadie ha venido a desestabilizar este país. Somos trabajadores, somos luchadores. Garantizaremos una economía estable, una economía respetando la propiedad privada, respetando la inversión privada, pero por encima de todo, respetando los derechos fundamentales”, sostuvo.

Además, señaló que estos resultados lo que genera es una “gran responsabilidad” y que en su gobierno se combatirá a la pandemia y a otras problemáticas que han estado enquistadas en el país.

“ Esta noche no solamente debe ser algarabía y de júbilo, sino de gran responsabilidad . No nos dejemos llevar por ilusiones, tampoco por pretensiones, tenemos que ser fríos para luchar no solo contra esta pandemia, sino contra otras pandemias que han habido durante estos 30 años”, dijo.

Finalizó su mensaje haciendo un llamado a sus simpatizantes para “cautelar la unidad” en medio del contexto electoral que todavía no concluye.

“Creemos importante manifestarles, una vez más demostrar mi lealtad por esta patria que me vio nacer. Con esa lealtad a mi patria, decirles que hay que cuidarnos porque estamos en tiempos difíciles, no solamente de salud, sino también de cómo tenemos que cautelar la unidad del pueblo peruano”, zanjó.

