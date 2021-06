Fiscalía anuncia acciones contra autores de la campaña Chapa tu caviar

El Ministerio Público abrió un procedimiento de prevención contra los autores de la campaña Chapa tu caviar, un movimiento que busca amedrentar a través de las redes sociales tanto a artistas como políticos de oposición por su fuerte activismo.

El de la Fiscalía busca resguardar las amenazas contra la vida, el cuerpo y la salud , tipificados en los artículos 121° y 122° del Código Penal, que han sufrido los activistas opositores al partido de Keiko Fujimori en manos de los integrantes de la campaña Chapa tu caviar.

Asimismo, la Fiscalía anunció que el Cuarto Despacho Fiscal, que está a cargo de Lorena Villanueva Núñez, envió copia de los documentos a la Fiscalía Frovincial Penal de Lima para que pueda proceder con las investigaciones.

Esta disposición fiscal contempla, además, “un requerimiento a la VII Región Policial de Lima para que intervenga de acuerdo a sus competencias” .

Hostigan a figuras públicas que apoyaron a Pedro Castillo

Más de una figura pública se ha visto amedrentada por los integrantes de la campaña Chapa tu caviar. Entre ellos se encuentra la periodista Claudia Cisneros, quien señaló que ha recibido ataques constantes durante muchos años por su actividad contestataria.

“ Por ser activistas contra la corrupción desde hace años, estamos malamente habituadas a recibir agresiones. Es triste decirlo, pero es parte del paquete. Con eso viene el activismo. De algún modo uno crece con un cuero grueso de defensa”, sostiene Cisneros, una de las agraviadas.

La comunicadora considera que en esta campaña electoral, y en especial durante la segunda vuelta, la situación ha escalado a una intensidad diferente a la de los últimos 10 o 15 años. Cisneros plantea un “matoneo social”, proveniente sobre todo de los sectores socioeconómicos A y B, quienes casi nunca se muestran comprometidos con el activismo ciudadano, pero ahora lo hacen “por una causa incorrecta”, opina.

Del mismo modo, la actriz y activista Francesca Brivio, quien ha visto vulnerada su presencia digital con agresiones reconoció que al inicio no prestaba tanta atención a estas amenazas por estar acostumbrada debido a sus compromisos con el feminismo y el cannabis medicinal. Sin embargo, los ataques aumentaron desde que un usuario escribió fuertes insultos en una de sus redes sociales.

“Yo no me considero comunista. Sí me considero de izquierda, pero pienso que ser comunista es una opción válida. Tan válida como ser de derecha radical. Hay de todo y esa es la democracia”, remarcó.

