Miguel Torres afirma que aportes ciudadanos permiten costear pedidos de nulidad

El excongresista Miguel Torres afirmó que el dinero para costear las solicitudes de nulidad de actas de sufragio proviene de aportes por parte de diferentes ciudadanos que están contribuyendo con Fuerza Popular.

“No ha estado en el detalle, sin embargo, hice la consulta el día de ayer, me mencionaron que una serie de ciudadanos ha venido efectuando aportes para estos fines” , declaró a RPP este jueves.

Además, recalcó que dichas personas que otorgaron colaciones económicas están dispuestas a someterse a indagaciones para comprobar que no están vulnerando la normativa vigente de procesos electorales.

“Yo quiero agradecer porque verdaderamente no solamente son ciudadanos que están poniendo un pie adelante, sino que saben que se están sometiendo a un escrutinio y seguramente a una eventual investigación, revisión y fiscalización que seguramente no tardarán en desarrollar las instituciones correspondientes”, agregó.

No obstante, el hecho genera alarma debido a que Fuerza Popular y Keiko Fujimori tienen un historial sombrío respecto a los aportes. Uno de los pasajes más importantes de este es el caso Cócteles, en el que se dio a conocer que la lideresa del partido realizó eventos para recaudar fondos y solventar su campaña presidencial.

En dichos eventos, Fujimori Higuchi vendía las tarjetas de ingreso a precios que oscilaban entre los 250, 350 y 500 dólares por persona. Sin embargo, la Fiscalía de Lavado de Activos reportó en 2018 que dichos aportes no pudieron ser justificados por el partido naranja.

El Ministerio Público determinó como hipótesis fiscal que los cócteles habían sido una fachada para introducir aportes de empresas entre las que se contó a la constructora brasileña Odebrecht. Por este motivo, Keiko Fujimori ha estado internada en el penal de Santa Mónica por más de 16 meses.

Incluso, este jueves, el Fiscal Pérez solicitó prisión preventiva contra la candidata presidencial tras haberse constatado que la acusada por lavado de activos y otros delitos incumplió normas de conducta fijadas por el Poder Judicial en el marco del caso Cócteles.

Miguel Torres sobre nulidades: “El nivel de certeza es plena”

Torres expresó que las solicitudes de nulidad las han presentado por causales como distorsión en consignación de firmas, participación de familiares en una misma mesa de votación, entre otros. Asimismo, precisó que corroboraron la información antes de ingresarla al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Nos hemos dado el trabajo de que cada una de las denuncias que nos ha presentado la ciudadanía de entrar a la Reniec y verificar quiénes son los padres de estas personas. Entonces, el nivel de certeza es plena porque si tienes el mismo padre y la misma madre, no existe otra posibilidad de que no sean hermanos”, sostuvo.

Enfatizó que son los propios ciudadanos quienes remiten datos sobre las supuestas irregularidades y que, pese a que concluya el tiempo para entregar peticiones de nulidad, lo seguirán haciendo para que el JNE evalúe su probidad.

“ Las personas que están confiando y envían más evidencias de irregularidades que se han producido pueden tener la certeza de que vamos a canalizar sus inquietudes como corresponden. Siempre siendo muy pegados a la norma y al sistema. Acá no es sino gano, no te reconozco. Acá nosotros vamos a impugnar lo que se tiene que impugnar para que la votación sea la más transparente posible”, exclamó.

Miguel Torres sobre caso Cócteles: “No he sido aportante falso ni testigo”

En cuanto al caso Cócteles, Miguel Torres afirmó que le causó sorpresa que el fiscal José Domingo Pérez haya solicitado que se reemplacen las limitaciones que tiene Keiko Fujimori para que se convierta en una prisión preventiva. En esa misma línea, subrayó que no estuvo involucrado en el caso.

“La prohibición del juez fue bastante clara: ella no se podía comunicar con aportantes falsos o testigos que tengan relación con estos aportes falsos. En este caso, no he sido ni aportante falso ni un testigo en esta materia ”, puntualizó.

