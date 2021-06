Daniel Salaverry, quien postuló a la presidencia en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2021, cuestionó a la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, por haber denunciado sin pruebas indicios de supuesto fraude en el proceso electoral.

El también expresidente del Congreso, que fue disuelto en el 2019 por Martín Vizcarra, señaló que este accionar es común en el fujimorismo, tal como ocurrió en los comicios del 2016.

“ Es un intento de quebrantar la voluntad popular , un intento del fujimorismo que vuelve a ser el fujimorismo de siempre, que no acepta los resultados, la voluntad del pueblo peruano. Y se le ha caído la careta a la señora (Keiko) Fujimori. Estamos repitiendo y viendo lo mismo que hemos vivido en 2016, cuando se negó a aceptar el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski (PPK)”, mencionó en diálogo con Canal N.

En esta línea, el también exrepresentante de Somos Perú dijo esperar que ambos postulantes al sillón presidencial dialoguen tras los resultados finales que entregue la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“ Si realmente creen en la democracia, van a tener que aceptar los resultados . (...) Estoy seguro que van a sentarse a dialogar con el flamante presidente Pedro Castillo y entablar una agenda común”, comentó.

Salaverry a líderes políticos: “La campaña ya terminó”

Asimismo, Daniel Salaverry se dirigió a los líderes políticos que decidieron apoyar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta para que ahora pongan por encima los intereses del país.

“Desde aquí, yo le hago una invocación a los lideres políticos que han optado por apoyar a la señora Keiko Fujimori (para decirles) que la campaña ya terminó y que ahora tienen que pensar en el país”, resaltó.

Sostuvo que el próximo Congreso de la República ya no tendrá mayoría de Fuerza Popular, siempre y cuando las otras agrupaciones parlamentarias no formen alianzas. “ El fujimorismo, a diferencia de hace tres años o cuatro años, no tiene una bancada ya de 73 congresistas que le dé mayoría para obstruir o desestabilizar un Gobierno. Lo que podría hacer es que los demás grupos políticos se presten para eso, pero yo dudo que los líderes de los otros grupos antepongan sus intereses particulares a los intereses del país. Estoy seguro que acá primará la cordura y, sobre todo, los intereses del Perú”, subrayó.

Daniel Salaverry mencionó que se mantiene tranquilo tras conocer los resultados de la ONPE y considera que el candidato de Perú Libre será el ganador: “Con la enorme responsabilidad también de Pedro Castillo de hacer gobierno para todos los peruanos”.

