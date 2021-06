El conteo rápido al 100% de Ipsos Perú/America TV reveló que el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, consiguió un 50,2% de votos . Se encuentra primero con una ligera ventaja sobre su contendora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien ha obtenido un 49,8% .

El margen de error de este estudio es de +/-1, por lo que ambos postulantes al sillón de Pizarro se encuentran en un empate técnico. Tendrán que esperar los resultados finales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Resultado del flash electoral

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, se encuentra en un empate técnico con Keiko Fujimori, según el boca de urna de Ipsos Perú/América TV, publicado a las 7.00 p. m. de este domingo 6 de junio. El profesor obtuvo 49,7% y la lideresa de Fuerza Popular, 50,3%.

El sondeo, que se realizó en los exteriores de los locales de votación, también revela que el maestro cajamarquino ganó en Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín y Tacna.

Fujimori, por su parte, se impuso en Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Piura, Tumbes y Ucayali. En Loreto no se puede decidir al ganador pues hay empate técnico.

Durante el día, el maestro de escuela organizó el tradicional desayuno electoral en su domicilio, ubicado en Chugur, distrito de Tacabamba, Cajamarca. Luego, acudió a votar en un colegio del lugar.

En tanto, la postulante presidencial del fujimorismo realizó el desayuno electoral en el asentamiento humano Las morenitas de Fátima en San Juan de Lurigancho. Sufragó, posteriormente, en la Institución Educativa 7086 Los Precursores, en Santiago de Surco.

Pedro Castillo emitió su voto en Cajamarca

El candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, llegó hasta su lugar de votación en Cajamarca y ejerció su derecho al sufragio. ”Por el Perú. Que gane la democracia”, mencionó.

Posteriormente, el docente mencionó que no viajará a la capital para recibir el flash electoral.

“He tomado una decisión. No voy a estar en Lima por la situación de la salud de mis padres. Acabo de tener contacto con mi familia, mi comunidad y me preocupa la salud de mis padres en estos momento. Voy a ver de qué manera hago que mis padres se sientan más tranquilos porque primero es la salud y vida de mi familia”, manifestó.

Pedro Castillo en Tacabamba. Foto: Aldair Mejia / La República

Pedro Castillo reparte panes a periodistas durante desayuno electoral

A horas de iniciado el proceso electoral de segunda vuelta este 6 de junio, Pedro Castillo realizó el tradicional desayuno electoral en su domicilio, ubicado en Chugur, distrito de Tacabamba, Cajamarca.

En la mesa principal se observó a Lilia Paredes Navarro, esposa del candidato, su hijos, hermanos y padres. Acompañados de ellos, el postulante a la presidencia dio su discurso de apertura.

“Este desayuno es un gesto de lealtad, es un gesto de dignidad, pero también es un gesto de compartir , y quisiera decirles que en parte me apena tanto haber encontrado en mi trajinar niños abandonados, familias que no tiene un pan y que no son identificadas. Hoy, de cara al bicentenario, es necesario decirles que, cualquiera que sean los resultados, hagamos un esfuerzo para recuperar a esas familias”, señaló.

Pedro Castillo da inicio a desayuno electoral

El aspirante a la presidencia de Perú Libre dio inicio al desayuno electoral desde su ciudad natal en Chota, Cajamarca, y exhortó a la ciudadanía a hacer un esfuerzo por no pensar en intereses personales.

“Hoy, de cara al bicentenario, quiero decirle que hagamos un esfuerzo en no pensar en intereses personales, no pensar en el dinero, sino en sentirnos bien (...). Seremos los primeros en contribuir para que todos sean parte de esta familia grande que es el país (...), mencionó Pedro Castillo.

Nota previa

La segunda vuelta de las elecciones generales, que se realizará este domingo 6 de junio, mostrará el respaldo de la ciudadanía hacia los candidatos presidenciales de Fuerza Popular y Perú Libre.

En esta contienda serán solo dos los postulantes que aspiran al sillón presidencial, pues en la primera vuelta quedó adelante Pedro Castillo, pero no consiguió el puntaje necesario de votos para convertirse en mandatario.

Cuando acabe este proceso de sufragio, Ipsos y América Televisión darán el primer flash electoral de la noche, donde se podrá conocer, aunque con un margen de error de tres puntos, quién fue el que consiguió más respaldo de la ciudadanía.

Asimismo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comunicará sobre los primeros resultados horas después de los comicios, tras revisar la información de las actas recabadas de los locales de votación más cercanos al centro de cómputo del organismo liderado por Piero Corvetto.

¿Quién es Pedro Castillo?

José Pedro Castillo Terrones nació el 19 de octubre de 1969, en el poblado de Puña, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, y desde temprana edad descubrió la vocación de docente. Desde 1995, el candidato ha formado su carrera como profesor de nivel primario en la misma institución educativa n.° 104565.

La carrera política de Pedro Castillo comenzó en el 2002, año en el que fue candidato a la alcaldía de Anguía por Perú Posible. Actualmente postula al sillón presidencial por el partido político Perú Libre, fundado en 2016 por Vladimir Cerrón, quien fue dos veces gobernador regional de Junín, en 2010 y 2018.

¿A qué partido pertenece Pedro Castillo?

Pedro Castillo es candidato presidencial del partido de izquierda Perú Libre y está inscrito de manera formal, según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

¿Qué experiencia laboral tiene Pedro Castillo?

El postulante de Perú Libre ha formado su carrera como profesor de nivel primario en la institución educativa n.° 104565 desde 1995 hasta la actualidad, según el JNE.

Conoce el plan de gobierno de Pedro Castillo

Para conocer cuáles son las principales propuestas de Pedro Castillo y las que ejecutaría en un eventual gobierno suyo, puedes descargar su plan de gobierno de manera rápida y sencilla desde este ENLACE. Este plan fue el que el profesor de primaria presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE); sin embargo, ha cambiado varios puntos durante la campaña electoral.

¿Cómo le fue en las encuestas a Pedro Castillo?

Según la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la intención de voto por Pedro Castillo se ha reducido y su contrincante, Keiko Fujimori, se ha acercado hasta lograr un empate técnico.

