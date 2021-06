A horas de iniciado el proceso electoral de segunda vuelta este 6 de junio, Pedro Castillo realizó el tradicional desayuno electoral en su domicilio, ubicado en Chugur, distrito de Tacabamba, Cajamarca.

En la mesa principal se observó a Lilia Paredes Navarro, esposa del candidato, su hijos, hermanos y padres. Acompañados de ellos, el postulante a la presidencia dio su discurso de apertura.

“Hoy, de cara al bicentenario, quiero decirle que hagamos un esfuerzo en no pensar en intereses personales, no pensar en el dinero, sino en sentirnos bien (...). Seremos los primeros en contribuir para que todos sean parte de esta familia grande que es el país”, mencionó.

Luego, una de sus hijas realizó una oración y Castillo Terrones expresó que su mayor deseo es que nunca falte un pan en la mesa de los peruanos.

“Este desayuno es un gesto de lealtad, es un gesto de dignidad, pero también es un gesto de compartir, y quisiera decirles que en parte me apena tanto haber encontrado en mi trajinar niños abandonados, familias que no tiene un pan y que no son identificadas. Hoy, de cara al bicentenario, es necesario decirles que, cualquiera que sean los resultados, hagamos un esfuerzo para recuperar a esas familias”, señaló.

El candidato de Perú Libre partió el pan chotano y lo compartió no solo con su familia, sino con los periodistas que se encontraban en el lugar. También les dieron choclo, queso y humita, según reporteros en el lugar. Por su parte, Pedro Castillo y sus allegados ingirieron caldo de gallina con huevos de corral.

De acuerdo a información de ATV, la casa Castillo-Paredes cuenta con un amplio patio trasero donde crían algunos animales, incluidas aves. Asimismo, tiene un espacio de aproximadamente seis habitaciones, debido a la familia numerosa. El patio, que cuenta con dos escaleras a los lados, fue donde se realizó este encuentro.

Castillo recibirá resultados en Cajamarca: “No voy a estar en Lima por la salud de mis padres”

Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre, anunció que recibirá los primeros resultados de las votaciones en su casa en Cajamarca y no irá a Lima porque sus padres se encuentran delicados de salud.

“ He tomado una decisión. No voy a estar en Lima por la situación de la salud de mis padres. Acabo de tener contacto con mi familia, mi comunidad y me preocupa la salud de mis padres en estos momentos. Voy a ver de qué manera hago que mis padres se sientan más tranquilos porque primero es la salud y vida de mi familia”, manifestó.

Anteriormente, había mencionado que esta decisión la tomaría en la ciudad de Tacabamba.

“Vamos a tomar nuestro desayuno y luego vamos a conducirnos a la ciudad de Tacabamba, ahí vamos a decidir a qué hora salimos a Lima. Llamamos a que, en el marco de la cordura y la tranquilidad, estoy seguro de que esta fiesta va a ser totalmente democrática ”, indicó previamente a la prensa desde su casa en Cajamarca.

