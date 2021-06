El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, realizó su cierre de campaña en la Plaza 2 de Mayo, en Cercado de Lima. Durante el evento aseguró que está decidido en cumplir con las promesas que ha hecho durante sus actividades proselitistas.

“ No nos temblará la mano para recuperar el gas de Camisea . No nos temblará la mano para convocar a ese referéndum por mandato del pueblo e instalar la Asamblea Nacional Constituyente para redactar la verdadera constitución del pueblo peruano”, expresó el profesor cajamarquino frente a sus simpatizantes.

También aseveró que, antes del 31 de diciembre, todos los mayores de 18 años estarán vacunados contra la COVID-19 y desde ese momento se empezará a reactivar la economía. “Basta de encierros porque es necesario y es urgente pensar en el bolsillo de los hombres y mujeres de nuestra patria”, exclamó.

“Bienvenidas las importaciones, pero demos prioridad a la producción nacional”

El maestro de escuela, además, ratificó su intención de gestar un nuevo sistema nacional de pensiones y señaló que es falso que él esté en contra de las importaciones. “Nuestra prioridad es lo que produce el pueblo peruano. Usted va a una pollería y, ¿acaso come la papa que viene de Huánuco, de Cajamarca o de Huancayo? Bienvenidas las importaciones, pero demos prioridad a la producción nacional ”, dijo.

“Asumimos también este reto de recuperar la riqueza y los recursos estratégicos, como los pozos petroleros o el litio, para concentrar la economía del país, para darle no solamente salud al pueblo peruano, sino también para darle educación”, añadió.

El multitudinario evento se llevó a cabo en la Plaza 2 de Mayo. No obstante, la Municipalidad de Lima había informada que no iba a dar autorizaron para el uso de espacios públicos con fines proselitistas.

Pedro Castillo balconazo en Plaza 2 de Mayo. Foto: Aldair Mejía/La República

Conversación con Pepe Mujica

Antes del cierre de campaña, el candidato Pedro Castillo se reunió virtualmente con el expresidente de Uruguay José Mujica en el denominado Encuentro de maestros. Allí, el exmandatario uruguayo le dio algunos consejos al profesor chotano.

“Recuerda. Si el pueblo te elige y te da esa oportunidad, no tendrás el poder. Vas a tener un pedacito, vas a tener una parte de la gestión, tendrás que luchar por ensanchar esa parte y entender que la parte decisiva le corresponde a la fuerza de tu pueblo”, apuntó.

En otro momento, agregó: “No caigas en el autoritarismo, apuesta al corazón de tu pueblo permanentemente. Y cuando te equivoques, ten la honradez de decirle: ‘Me equivoqué. Sencillamente, hubiera querido otra cosa’. Juégale limpio a tu pueblo, no lo engañes. Y cuando las fuerzas no te dan porque no tienes los recursos, dile la verdad, háblale la verdad”.

