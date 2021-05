A tres días del debate presidencial en Arequipa y a diez de la elección de la segunda vuelta, los candidatos presidenciales, Pedro Castillo y Keiko Fujimori continuaron con sus respectivas actividades de campaña.

El primero ofreció un mitin en Lima, en Carabayllo. La segunda, estuvo en Chincha y como parte de su agenda visitó el laboratorio Farvet, donde conversó con el médico Manolo Fernández, quien ha dicho que participa en el desarrollo de una vacuna peruana contra el coronavirus y, además, es entusiasta promotor de la ivermectina.

En su presentación, el candidato de Perú Libre insistió en su postura respecto del sistema previsional, tema sobre el cual hay dudas sobre lo que un eventual gobierno suyo implementaría.

“Cuando estás en plena pandemia, después de que trabajas, tienes que hacer un juicio, formar colas, salir a manifestarte, para que te devuelvan la plata de la AFP. Y no te dan tu propio dinero”, afirmó Castillo.

“Por eso -añadió-, vamos a convocar a los trabajadores del país para que se geste un nuevo sistema nacional de pensiones y que sean los propios trabajadores quienes sepan cómo administrar su propia pensión”.

Uno de los temores de los aportantes a las AFP es que, ante la posibilidad de una reforma, los aportes personales de los trabajadores que se han ido acumulando durante años terminen en un fondo común.

Al respecto, Hernando Cevallos, médico y miembro del equipo técnico de Perú Libre, aclaró que en un posible gobierno de Pedro Castillo no se eliminarán las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“Estamos preocupados por los cobros de comisiones y el manejo de dichos fondos, porque justamente las AFP generan pensiones miserables; sobre eso se tiene que conversar y actuar, pero partiendo del respeto a los fondos y pensiones de los afiliados. Perú Libre respetará los fondos de las AFP, de eso no hay dudas”, precisó.

Agregó que el plan es fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones y que, en el caso del sistema privado, no sea fruto de la especulación financiera.

“No solo vamos a reforzar la ONP y el sistema privado, sino que además vamos a mejorar la rentabilidad”, enfatizó Cevallos.

También, durante su mitin en Carabayllo, Castillo dijo que su gestión tendrá como un eje prioritario la salud preventiva. “Los médicos tienen que buscar a las familias, que suban al cerro, que detecten a tiempo las enfermedades”, expresó.

Doctor ivermectina

Mientras tanto, como se ha dicho, la candidata de Fuerza Popular fue a Chincha, a la sede del laboratorio Farvet, acompañada por el vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, y por la candidata a la segunda vicepresidencia, Patricia Juárez.

Manolo Fernández, el director de ese laboratorio veterinario, había conversado la semana pasada con Castillo. Este, incluso, llegó a anunciar públicamente que aquel se iba a incorporar a su equipo técnico, lo que fue desmentido.

“Es importante no politizar el tema de la ciencia, tecnología y la investigación. Pero consideramos que es fundamental la participación de todos los expertos para que colaboren y ayuden en un futuro gobierno”, comentó Fujimori.

La aspirante presidencial añadió que en su posible gestión tiene planificado continuar con el proceso de vacunación con las dosis que está adquiriendo el actual gobierno de Francisco Sagasti.

Por la noche se supo que el Poder Judicial declaró improcedente la nueva recusación contra el juez Victor Zúñiga, que buscaba apartarlo del caso Keiko Fujimori, y amonestó al abogado que la presentó porque puede considerarse que el recurso fue una maniobra maliciosa y dilatoria.

“Indigna que la gente lo tilde de terrorista”

Lilia Paredes, esposa del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, afirmó en el documental “El profesor” que se siente indignada porque muchas personas han venido calificando a su cónyuge como una persona ‘terrorista’ y ‘comunista’. “Me indigna, como esposa, que la gente lo tilde de terrorista y comunista. Aparte que me indigna, yo siento mucha lástima por esas personas, porque no saben cómo es él. Le digo que no se preocupe porque son cosas que no son ciertas”, señaló Paredes.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.